Galleria Umberto | inaugurato Pyramid | l' albero artistico realizzato con gli scarti

Napoli : rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : A Napoli , in occasione delle feste natalizie , nella galleria Umberto I, viene posizionato un abete sul quale cittadini e turisti possono attaccare sui rami dei bigliettini con tutti i loro desideri ...

Napoli - rubato e ritrovato dopo poche ore l'albero di Natale all'interno della Galleria Umberto | Sky TG24 | : L'abete, allestito lo scorso 4 dicembre e addobbato con i biglietti di buon auspicio per l'anno nuovo, era stato sottratto come accaduto spesso negli ultimi anni. I carabinieri lo hanno rintracciato ...

Napoli - primo raid delle babygang : già rubato l'albero di Natale nella Galleria Umberto : ritrovato ai Quartieri dai carabinieri : È durato solo pochi giorni l'albero di Natale in Galleria Umberto I. Come ogni anno infatti le baby gang non si sono 'fatte attendere' e nella notte sono entrate in azione. Questa mattina i residenti ...

Ritorna l'albero in Galleria Umberto i Verdi : 'Difenderlo dalle baby gang' : Ritorna l'albero dei desideri in Galleria Umberto I a Napoli e i Verdi si propongono di proteggerlo: 'Lo difenderemo dalle baby gang come ogni anno. Continuiamo a chiedere i cancelli per proteggere il ...

Napoli - cede porzione di intonaco sulla facciata della Galleria Umberto I : 'Interventi insufficienti' : Ancora paura all'esterno della Galleria Umberto I per il distacco di un cornicione. A quanto pare è venuta giù una porzione di intonaco già danneggiato dal nubifragio del 29 ottobre scorso. A quella ...