Gabriel Garko | Enrico Brignano e Patty Pravo a Domenica in Anteprima Blogo

Gabriel Garko : «Sono stanco di smentire la mia omosessualità» : Gabriel Garko cala il velo definitivamente e torna a parlare della sua presunta omosessualità, smentendo ancora una volta le voci a riguardo. L'attore, intervistato dal...

Gabriel Garko sono stato lontano dalle scene e oggi sono più sereno : In una lunga intervista rilasciata al settimanale “chi” ’attore Gabriel Garko parla di tante cose e affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, ha sempre protetto dall’eccessiva attenzione mediatica. Gabriel Garko è apparso molto sereno dopo un periodo di riposo e anche la sua vita sociale ne ha ampiamente giovato, ecco cosa ha raccontato: ”sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto ...

Gabriel Garko basta fare insinuazioni su di me : L’attore Gabriel Garko è stato intervistato dal settimanale Chi, dove ha rilasciato un’intervista parlando di tante cose e affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, ha sempre protetto dall’eccessiva attenzione mediatica. Gabriel Garko è apparso molto sereno dopo un periodo di riposo e anche la sua vita sociale ne ha ampiamente giovato, ecco cosa ha raccontato: ”Sono cambiate tantissime cose nella mia ...

Gabriel Garko : «Sono stanco di smentire la mia omosessualità» : Gabriel Garko cala il velo definitivamente e torna a parlare della sua presunta omosessualità, smentendo ancora una volta le voci a riguardo. L'attore, intervistato dal...

Gabriel Garko ammette di non aver più voglia di parlare della sua sessualità : Uno dei protagonisti di L'Onore e il Rispetto, Gabriel Garko, si è aperto ai microfoni del settimanale 'Chi', il giornale diretto da Alfonso Signorini, per rilasciare alcune importanti dichiarazioni sulla sua vita, in particolar modo sulla sua scelta di allontanarsi dai riflettori e di usare con parsimonia i social-media. Gabriel Garko si apre a Chi magazine: 'Non ho più voglia di smentire la mia omosessualità' L'attore e co-conduttore del ...

Gabriel Garko : ‘Non ho più voglia di smentire le leggende sulla mia omosessualità’ : “Non ho più voglia di smentire la leggenda sulla mia omosessualità“: così ha sentenziato Gabriel Garko, noto attore di fiction e non solo che da sempre è al centro del gossip italiano, anche per questioni riguardanti semplicemente il suo viso. “Mi fanno soffrire le cose brutte e false. La cattiveria dilagante sui social mi fa paura e non voglio far parte del gioco al massacro” ha proseguito Garko, parlando di ciò che lo ...

Gabriel Garko : 'Sono stufo di smentire la mia omosessualità' : Gabriel Garko torna a parlare e lo fa confessandosi in una lunga intervista concessa al settimanale 'Chi', dove tra le altre cose ha parlato anche di quella che definisce la 'leggenda metropolitana, che ruota intorno alla sua presunta omosessualità. Da un bel po' di anni, infatti, non si fa altro che parlare di un'omosessualità nascosta da parte dell'attore che negli anni precedenti ha fatto battere anche il cuore dell'attrice Eva Grimaldi. Lui, ...

Gabriel Garko : "Sono spaventato dall'amore e non mi importa del tempo che passa. Io gay? Non ho più voglia di smentire..." : Gabriel Garko è stato intervistato dal settimanale Chi. L'attore torinese ha rilasciato un'intervista a tutto tondo, durante la quale ha affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, nella sua vita, ha sempre protetto dall'eccessiva attenzione mediatica.L'attore, però, non si è mai mostrato sincero come con questa intervista. Garko, che ha terminato la propria relazione con l'attrice Adua Del Vesco, è reduce da ...

Gabriel Garko : «Sono stanco di smentire la mia omosessualità» : Gabriel Garko è tornato a parlare della sua presunta omosessualità, smentendo ancora una volta le voci a riguardo. L'attore, intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato i...

Gabriel Garko : ‘Non ho più voglia di smentire le leggende sulla mia omosessualità’ : “Non ho più voglia di smentire la leggenda sulla mia omosessualità“: così ha sentenziato Gabriel Garko, noto attore di fiction e non solo che da sempre è al centro del gossip italiano, anche per questioni riguardanti semplicemente il suo viso. “Mi fanno soffrire le cose brutte e false. La cattiveria dilagante sui social mi fa paura e non voglio far parte del gioco al massacro” ha proseguito Garko, parlando di ciò che lo ...

Gabriel Garko gay? L’attore si confessa a Chi : “Sono stufo” : Gabriel Garko si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola domani 5 dicembre. L’amore, il lavoro, l’importanza di un periodo di riposo e il tema della omosessualità su cui spesso si trova a dover rispondere, sono stati gli argomenti trattati dalL’attore che, lontano dalle scene da qualche mese, ha approfittato di questo periodo per ritrovare la sua serenità. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie ...

Gabriel Garko : "Non ho più voglia di smentire la mia omosessualità" : 'Sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista lavorativo. Mi sono ritirato per un po' dalle scene, e in questo periodo di ritiro mi sono ...

"Gabriel Garko è gay?"/ "Non ho più voglia di smentire. Ora ho trovato una pace che prima non avevo" - IlSussidiario.net : Gabriel Garko e l'omosessualità, l'attore non ha più voglia di smentire: "Ora ho trovato una pace che prima non avevo". Ultime notizie

Gabriel Garko gay? “Sono stufo” : l’attore si racconta a Chi : Che fine ha fatto Gabriel Garko? L’ultima intervista dell’attore a Chi Gabriel Garko è tornato. Volutamente lontano dai riflettori per un breve periodo, l’attore ha scelto di raccontarsi in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 dicembre. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie tv Mediaset è notevolmente […] L'articolo Gabriel Garko gay? “Sono stufo”: ...