Forza Horizon 4 | il nuovo trailer mostra l' espansione Fortune Island

Forza Horizon 4 : Le novità dell’Update 3 : Il lancio dell’Update 3 di Forza Horizon 4 è alle porte, in data odierna Playground Games ha svelato le novità che verranno introdotte con il terzo e corposo aggiornamento previsto per la fine del mese. Forza Horizon 4: Le novità dell’Update 3 Di seguito vi riportiamo la lista di un assaggio di ciò che attende i giocatori alla fine del mese in Forza Horizon 4 con l’Update 3: 12 eventi stagionali per ...

Golden Joysticks 2018 : salgono sul palco God of War - Fortnite - Overwatch - Forza Horizon 4 : Anche quest'anno si sono tenute le premiazioni dei Golden Joysticks 2018, incoronando giochi diversi a seconda delle categorie, riporta Mirror.uk.God of War è stato il grande vincitore di quest'anno portandosi a casa i premi di gioco dell'anno PlayStation, ma anche per il miglior storytelling, miglior visual design e miglior audio. Inutile dire che anche la casa produttrice del titolo, Sony Santa Monica, si è portata a casa il premio di Studio ...

eSports - Forza Horizon 4 : i dettagli di Fortune Island - la prima espansione : Uscito nei negozi da più di un mese, Forza Horizon 4 è già pronto per dare il benvenuto alla prima espansione. Direttamente dall’X018 FanFest di Città del Messico, Microsoft ha svelato che Fortune Island, questo il suo nome, sarà rilasciata il 13 Dicembre. Al suo interno, chiaramente, tante nuove sfide ambientate nelle regioni settentrionali delle isole britanniche più cinque veicoli Ford personalizzati Ken Block. Forza Horizon 4 si espande: ...

X018 : Forza Horizon 4 si amplierà con l'espansione Fortune Island : In un evento dedicato all'universo Xbox come X018 non poteva di certo mancare un titolo estremamente importante all'interno del catalogo di esclusive del colosso di Redmond: Forza Horizon 4.Il fantastico racing game di Playground Games è pronto ad ampliarsi con la prima espansione, un contenuto che è stato presentato come la più grande espansione della storia di Forza. Vi presentiamo Fortune Island.Tra le novità del contenuto anche dei fenomeni ...

Forza Horizon 4 : Le nuove sfide invernali : L’inverno è tornato in Forza Horizon 4, portando con se nuove sfide e contenuti tra vetture, abbigliamento e giri della ruota, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli, anticipandovi che le sfide saranno disponibili per una settimana. Forza Horizon 4: E’ tornato l’inverno con nuove sfide Il gelido inverno ha ghiacciato il Lago Derwent, permettendo ai giocatori di recuperare il Gioiello Dimenticato “Land ...

Forza Horizon 4 : E’ tornato l’autunno con delle novità : L’autunno è tornato in Forza Horizon 4, portando con se eventi stagionali, la sfida settimanale e nuovi rifornimenti per il negozio Forzathon, a seguire tutti i dettagli. Forza Horizon 4: Tutte le novità dell’autunno A partire da oggi e per una settimana, saranno disponibili le seguenti sfide: Evento Trial Parti in Vantaggio (Gara a bordo dell’Aston Martin Vantage GT12) Rilevatore di velocità ...

Forza Horizon 4 : Tutti i dettagli sulla patch in arrivo : Playground Games annuncia ufficialmente l’arrivo di una nuova patch per Forza Horizon 4, prevista per il 25 Ottobre. A seguire vi riportiamo Tutti i dettagli sul suddetto aggiornamento. Forza Horizon 4: Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento A seguire una parte del changelog, con le novità e migliorie di rilievo: Introduzione dell’Editor dei tracciati Nuova Storia Horizon chiamata British Racing Green (composta da 10 eventi ...

Halo - Tomb Raider - Fallout 76 e Forza Horizon nel nuovo spot di Xbox One : Microsoft ha da poco condiviso in rete un nuovo spot dedicato a Xbox One, nel quale è possibile vedere una carrellata dei giochi più importanti disponibili (o in arrivo) sulla console.Il video della durata di un minuto, riportato da Comicbook, mette in evidenza titoli del calibro di Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Forza Horizon e ci permette anche una piccola occhiata all'amato Master Chief.Oltre a questi giochi, possiamo vedere anche ...

Forza Horizon 4 si aggiorna - in arrivo un editor di tracciati : Come annuncia Playground Games, questa settimana Forza Horizon 4 riceverà un aggiornamento piuttosto sostanzioso, riporta Eurogamer.La patch sarà pubblicata questo giovedì, non è noto alcun orario per il momento. I contenuti? L'introduzione più importante è senz'altro un builder di tracciati, con il quale i giocatori potranno ideare il loro tracciato dei sogni, in qualsiasi zona della mappa. In parole povere sarà una versione avanzata di quanto ...

Forza Horizon 4 : Tutte le sfide ed eventi primaverili : La primavera è arrivata in FORZA HORIZON 4, portando con se nuove sfide settimanali, prodotti per il negozio FORZAthon e molto altro ancora, scopriamo insieme le novità introdotte. FORZA HORIZON 4: Arriva la primavera Dopo le sfide invernali, il gelido freddo e gli impetuosi ghiacciai lasciano posto alla fioritura, con gli eventi primaverili. La primavera porta con se 5 nuovi campionati stagionali oltre ...

Forza Horizon 4 : Tutte le sfide ed eventi invernali : L’autunno è finito in FORZA HORIZON 4, è arrivato l’inverno e con esso nuovi eventi, sfide settimanali e novità per il negozio FORZAthon, scopriamo insieme Tutte le novità introdotte nel titolo. FORZA HORIZON 4: Tutte le novità invernali La stagione invernale è appena iniziata in FORZA HORIZON 4, introducendo 3 nuovi campionati stagionali: 007: Zona Pericoloso Trial Rompi il ...

Forza Horizon 4 supera quota 2 milioni di giocatori a una settimana dall'uscita : Forza Horizon 4 è stato lanciato ufficialmente una settimana fa e ha già visto la presenza di un discreto numero di giocatori.Come riporta Dualshockers, Microsoft e Playground Games hanno annunciato che nella sua prima settimana, Forza Horizon 4 ha accumulato 2 milioni di giocatori. Per un genere che può essere alquanto di nicchia, questi sono numeri incredibilmente impressionanti che sono stati sicuramente aiutati dal fatto che Forza Horizon 4 ...

Disponibile un bundle Xbox One X con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 : Se state pensando di passare ad Xbox One e non riuscite a decidervi forse questa nuova offerta potrebbe fare al caso vostro.Come riporta Gamingbolt, sul listino del rivenditore inglese Argos è apparso un interessantissimo bundle a tema racing. Questo pacchetto include una Xbox One X da 1TB più due codici per scaricare Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7. Il bundle è Disponibile in due varianti e potrete scegliere tra la console nera o bianca. ...