Fortnite | i giocatori hanno già creato mappe classiche di titoli come Call of Duty con la

The Game Awards 2018 : Rapide Rischiose saranno rimpiazzate con un'area realizzata dai giocatori con la modalità Creativa di Fortnite : Fortnite si prepara ad implementare la modalità Creative nella sua mappa battle royale, riporta VG247.Epic Games ha infatti svelato che Rapide Rischiose verranno distrutte e dovranno essere sostituite a rotazione con una selezione di punti di interesse creati proprio dai giocatori con Fortnite Creative.Epic infatti selezionerà i contenuti di Fortnite Creative e li inserirà nell'area designata sulla mappa, come possiamo vedere nel filmato ...

Fortnite non si ferma e tocca 200 milioni di giocatori : Fra le novità, per una settimana rimarrà attiva l'acquisto in modalità 'Regalo' per cedere skin, emote e oggetti di gioco agli amici

Fortnite : i giocatori hanno scoperto una strana formazione di nubi all'orizzonte : Gli eventi a tema non sono ormai una novità per Fortnite e tra portali dimensionali, cubi giganti e misteriosi meteoriti non ci si annoia mai. Con l'arrivo della stagione natalizia, Epic ha anche addobbato la mappa con alberi di Natele, festoni e luci colorate. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, alcuni indizi suggeriscono l'arrivo di un evento a tema, basti pensare al nuovo completo invernale Frostbite e la skin Battuta di Caccia, ...

I giocatori di Fortnite avrebbero scoperto un castello segreto : Come riporta Eurogamer.net, i fan di Fortnite sono incappati in un castello segreto nascosto visibile in una spaccatura sotto Wailing Woods.In realtà, non è del tutto sicuro si tratti di un castello. C'è ancora qualche disaccordo nel subreddit, ma u / super_star_BETA - che ha condiviso lo screenshot del bunker situato sotto il Wailing Woods - ritiene che sia un castello, completo di porta e torrette:L'immagine non è abbastanza per convincere ...

Migliori giocatori Fortnite con Samsung Galaxy Note 9 in regalo - iniziativa da urlo : I più accaniti fan di Fornite sono avvisati: più di qualche bravo collega è stato omaggiato di un Samsung Galaxy Note 9 come regalo in questi giorni. Solo per aver giocato il proprio titolo preferito, naturalmente mostrandosi ben capace di affrontare gli obiettivi del game, l’attuale ammiraglia phablet e anche qualcos’altro è stato direttamente recapitato a casa, con somma sorpresa dei fortunati clienti. Non è un mistero che il ...