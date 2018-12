Foggia | infermiere abusa di una paziente in ospedale | è agli arresti domiciliari

Foggia - abusi su una paziente : arrestato un infermiere : Una vicenda scioccante, e che lascia davvero l'amaro in bocca arriva dalla provincia di Foggia, precisamente da San Giovanni Rotondo. Nell'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza", struttura sanitaria molto nota in tutta Italia, si sarebbero consumati degli abusi sessuali su una paziente da parte di un infermiere che operava nel nosocomio. Gli inquirenti, così come la struttura sanitaria, mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, proprio per ...