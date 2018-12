Firenze | treno merci urta piattaforma su rotaie | tre operai sono gravi

Treno merci urta una piattaforma a Firenze - feriti tre operai : Tre operai sono rimasti feriti a Firenze dopo che un Treno merci in transito ha urta to la piattaforma su rotaia da cui stavano eseguendo lavori di manutenzione con una scala motorizzata. E' accaduto poco dopo la mezzanotte nella galleria ferroviaria Pellegrino, fra le stazioni di Campo Marte e Statuto. L'urto ha sbalzato sulla massicciata i tre uomini che sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco e consegnati al personale del 118 ...

