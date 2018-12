Finale Libertadores | il Boca ricorre al Tas | obiettivo vittoria a tavolino

Calcio - Finale Copa Libertadores 2018 : il Boca Juniors fa ricorso al TAS per avere la vittoria a tavolino : Non è destinata a risolversi in breve tempo la querelle tra River Plate e Boca Juniors per quanto concerne la Finale della Copa Libertadores: la partita si giocherà domenica 9 al Santiago Bernabeu, abituale stadio di casa del Real Madrid, ma ieri il presidente Xeneizes, Daniel Angelici, secondo quanto scrive l’ANSA, ha preannunciato ricorso al TAS. Il Boca vuole la vittoria a tavolino della competizione, in virtù dell’aggressione ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : data - programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Dopo gli incidenti e le polemiche che hanno impedito al River Plate e al Boca Juniors di disputare il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 al Monumental di Buenos Aires, il 9 dicembre nel mitico scenario del Santiago Bernabeu di Madrid andrà in scena il derby argentino più sentito e discusso della storia. Un match, che come gli appassionati sanno, avrebbe dovuto tenersi il 24 novembre ma è ...

Quello che resta della Finale di Copa Libertadores : River Plate-Boca Juniors si giocherà, infine, ma a 10.000 chilometri da Buenos Aires e contro il volere delle due squadre

River Plate-Boca Juniors : la Finale di Coppa Libertadores in diretta streaming su DAZN : Il countdown sta per finire. Il Superclasico del dissidio, sfrattato da Buenos Aires dalla Conmebol dopo gli incidenti che hanno impedito al River Plate e al Boca Juniors di disputare il secondo atto della finale di Coppa Libertadores al Monumental, sbarca a Madrid. La partita di ritorno tra le due grandi d’Argentina si giocherà il 9 dicembre al Santiago Bernabeu, che in questa stagione ospiterà anche la finale di Champions League. Si riparte ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : data - programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Dopo gli incidenti e le polemiche che hanno impedito al River Plate e al Boca Juniors di disputare il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 al Monumental di Buenos Aires, il 9 dicembre nel mitico scenario del Santiago Bernabeu di Madrid andrà in scena il derby argentino più sentito e discusso della storia. Un match, che come gli appassionati sanno, avrebbe dovuto tenersi il 24 novembre ma è ...

Coppa Libertadores : Cristiano Ronaldo e Messi a Madrid per la Finale : TORINO - Due ospiti d'eccezione al Bernabeu in occasione della finale di ritorno di Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors , eccezionalmente ospitata da Madrid: Cristiano Ronaldo e Leo ...

Finale Libertadores - Infantino : “La gente deve darsi una calmata - il calcio non è una guerra” : “Bisogna cercare sempre di giocare. C’erano 60 mila persone allo stadio, un Paese intero e tante persone nel mondo che aspettavano quella partita. E 4 idioti che tirano pietre non devono fermare tutto questo“. Gianni Infantino, presidente della Fifa, torna a parlare di quanto accaduto al Monumental, con la Finale di ritorno di Copa Libertadores rinviata e poi spostata addirittura a Madrid. “Noto, una settimana dopo, ...

Libertadores : Conmebol - Finale a Madrid : ANSA, - ROMA, 2 DIC - La decisione di giocare la finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors a Madrid è "irreversibile". Lo ha detto il presidente della Conmebol, l'equivalente ...

Copa Libertadores : il River Plate dice no alla Finale di ritorno a Madrid : Il River Plate non vuole giocare la finale di ritorno della Copa Libertadores a Madrid. E la società argentina torna all'attacco con una nota pubblicata in cui rivendica la propria estraneità agli incidenti del 24 novembre, di cui si sono assunti le colpe le autorità che dovevano preoccuparsi dell'ordine pubblico. Giocare a Madrid sarebbe una punizione "ingiustificata" per i 66.000 tifosi ...

Il River Plate si rifiuta di giocare a Madrid la Finale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors : La dirigenza del River Plate ha confermato con un comunicato ufficiale il suo rifiuto di giocare la finale di ritorno di Copa Libertadores il 9 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, come invece annunciato venerdì dalla CONMEBOL, la confederazione

Il River non vuole giocare la Finale di Copa Libertadores a Madrid : Superclásico col Boca infinito : una finale di Copa Libertadores che non sembra avere fine e che continua ad assumere contorni ai limiti del grottesco. Dopo il comunicato della Federazione calcistica Sudamericana, nel quale si ...

River-Boca - tifoso profetizza in sogno la Finale Libertadores al Bernabeu… un mese prima! : Gli scontri, i finestrini del pullman del Boca distrutti e il caos a poche ore dalla finale più importante di tutte. River-Boca, capitolo secondo: al Monumental non si gioca, e la partita viene ...

Copa Libertadores - la Finale a Madrid scatena il River : la decisione della Conmebol : Dopo le tante voci fatte dopo i brutti scontri di Buenos Aires, Madrid è stata scelta come sede dove si giocherà la finale di ritorno di Copa Libertadores. La Conmebol ha scelto la Spagna, la finale di ritorno della Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors, si giocherà sabato 9 dicembre allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid. La decisione è stata presa a seguito […] L'articolo Copa Libertadores, la finale a Madrid scatena ...

Copa Libertadores - Finale a Madrid : voli esauriti - paura Barras Bravas - : Il ritorno della partita tra River e Boca, annullata dopo gli scontri dello scorso 26 novembre, si giocherà al Santiago Bernabeu il prossimo 9 dicembre. Quasi tutti pieni i collegamenti dall'Argentina.