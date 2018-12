Figli? No | grazie

vanityfair

: Premiato a Bruxelles? Non sono abituato.?? Europa si salva solo se cambia e, nel mio piccolo, voglio contribuire a r… - matteosalvinimi : Premiato a Bruxelles? Non sono abituato.?? Europa si salva solo se cambia e, nel mio piccolo, voglio contribuire a r… - BallisaiM : RT @17VLR: @SiciliaRibelle Figli del malforme 1861 crescono sulle radici di un albero storto, malato,destinato a cadere definitivamente. La… - ilNonnoSimpson : RT @matteosalvinimi: Premiato a Bruxelles? Non sono abituato.?? Europa si salva solo se cambia e, nel mio piccolo, voglio contribuire a rinn… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ricordate che nessuno ha il diritto di sapere perché non voleteL'empatia non è così comune come pensateRibadite a voi stesse le ragioni per cui non voleteSappiate che più il tempo passa, meno opinioni ricevereteRibaltate la prospettivaIl vostro valore non è determinato dal numero di bambini che aveteSono, siamo tante. Più di quanto si creda, ma teniamo nascosta questa parte di noi, perché sostenere lo sguardo di chi non capisce la tua scelta a volte è diffice, così come spiegarne il motivo. Accanto alla donna madre, esiste anche chi dinon ne vuole. «Ah, non sei riuscita ad averne». No, non ne ho voluti, ho scelto deliberatamente di non averne.LEGGI ANCHEMichela Andreozzi: «Come dire che non vogliamo. E che siamo felici»Di solito, dopo aver risposto così, alla maggior parte delle persone cade la mascella e poi chiosa con «Ah», con seguente sguardo di ...