Femminicidio | ciò che avviene dopo non è facile da gestire Soprattutto per le ‘vittime

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Vittime collaterali. Due parole per definire una situazione drammatica, da cui non si torna indietro. Persone che hanno perso tutto e che combattono ogni giorno con il dolore e le difficoltà quotidiane. È ciò che succede ai familiari delle vittime, in questo caso, di un. La storia è quella di Carmela Morlino, uccisa a coltellate dal marito il 12 marzo 2015 davanti ai suoi due figli, che all’epoca avevano tre e sei anni. Il più grande riuscì anche a portare via la sorellina, cercando di fuggire davanti a tutto quel sangue.Un trauma che non si ferma e che non può essere cancellato. I bambini sono stati affidati ai nonni, che hanno rispettivamente 74 e 67 anni. Nonno Renato ha raccontato in questi giorni la sua storia ai media, parlando nello specifico della loro vita: la sofferenza, la solitudine immensa, la paura dei figli di Carmela. Sebbene l’assassino sia ...