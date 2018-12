Federico vince Bake Off Italia 2018

Sci di fondo - Coppa del Mondo : Federico Pellegrino vince a Lillehammer : Questa vittoria permette a Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, doppiando il grande Pietro Piller Cottrer, fermo a ...

L'Eredità - delirio contro Flavio Insinna : 'Guardate in faccia Federico - capito perché lo fanno vincere?' : A L'Eredità di Flavio Insinna c'è un nuovo e giovanissimo campione: si tratta di Federico , che si è imposto al quiz pre-serale di Rai nella puntata di giovedì 29 novembre. Federico è arrivato al ...

Federico Angelucci vince Tale e Quale Show - ma viene escluso da Sanremo Giovani : Una brutta delusione per il cantante Federico Angelucci, vincitore dell'edizione 2007 di Amici e del torneo in quel di Tale e Quale Show andato in onda su Rai1. Infatti, l'artista canoro era stato selezionato tra i 69 partecipanti alle finali di Sanremo Giovani. Si pensava che Federico avesse qualche possibilità di rientrare nella rosa dei 24 concorrenti che si esibiranno il 20 e 21 dicembre, ma a quanto pare il tutto si è rivelato essere un ...

Federico Angelucci vince il torneo di Tale e Quale Show 2018 : Tale e Quale Show, Federico Angelucci vincitore Federico Angelucci sbaraglia la concorrenza e vince il torneo di Tale e Quale Show 2018. L’ex cantante di Amici ha avuto la meglio sugli altri partecipanti al torneo, confermando le proprie abilità interpretative. Nelle quattro settimane di gara, Angelucci si era cimentato nelle imitazioni di George Michael, Liza Minnelli, Robbie Williams e Andrea Bocelli. Medaglia d’argento per ...

