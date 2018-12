“Federica Panicucci via da Mattino 5” Caos a Mediaset | la conduttrice furiosa

caffeinamagazine

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Federicasarebbee sarebbe decisa a non lasciar passare la cosa sotto silenzio. La popolareinfatti sarebbe, secondo i ben informati, ai ferri corti con il modello Roger Garth. La lite avrebbe provocato nel pomeriggio di giovedì un vero terremoto acon urla volata in tutti i corridoio. Il motivo? Le “voci di corridoio” messe in giro dall’opinionista quasi fisso di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 erano clamorose:sostituita a5 da Emanuela Folliero. “Stop Fake News! Mi riserverò di querelare il soggetto in questione per diffamazione!”, è stata la reazione furibonda della, via Instagram Stories.Lo stesso Garth ha provato a rimediare salvandosi in corner: “Io non capisco la cattiveria di alcuni siti che hanno riportato male quello che ho scritto, non ho mai né pensato né scritto ...