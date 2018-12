Fabrizio Corona smascherato dalla Blasi | la lite al GFVIP non era finta

Nina Moric scrive a Corona e spiazza i fan : “Fabrizio ho bisogno di te” : Nina Moric, il commento a Fabrizio Corona spiazza i fan: la modella sempre più vicina al suo ex Nina Moric e Fabrizio Corona sembrano pronti a riscrivere un nuovo capitolo della loro vita. Una storia dove entrambi (dopo le incomprensioni e le liti passate) si sostengono e si supportano a vicenda per il bene d […] L'articolo Nina Moric scrive a Corona e spiazza i fan: “Fabrizio ho bisogno di te” proviene da Gossip e Tv.

Fabrizio Corona : guadagni di circa 200 mila euro per le ultime ospitate in Mediaset : Fabrizio Corona sta attraversando uno tra i periodi più complessi della sua vita. Attualmente sta partecipando alle varie udienze in merito al suo processo che potrebbe condannarlo al carcere almeno fino al 2022. In seguito a queste udienze sono usciti dei particolari inediti circa le sue ospitate in televisione degli ultimi tempi. Nel caso specifico pare siano emersi i guadagni ottenuti dall'ex re dei paparazzi per le sue apparizioni. Si parla ...

Nina Moric preoccupata per Fabrizio Corona : il misterioso appello : Fabrizio Corona e le strane parole di Nina Moric su Instagram Fabrizio Corona ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram una foto in cui mostrava gli ormai suoi famosi tatuaggi sulle mani. Nella didascalia dell’immagine l’ex fidanzato di Silvia Provvedi ha affermato che quelle fossero le sue stigmate. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il commento di Nina Moric, la quale ha voluto farle uno strano appello. La ...

Lite Ilary Blasi e Fabrizio Corona/ Signorini : 'Gli autori cercavano di fermarla - dietro le quinte Totti...' - IlSussidiario.net : Ilary Blasi e la Lite con Fabrizio Corona: "Nessun accordo, non mi presto alle pagliacciate". E sul matrimonio con Francesco Totti...

Ilary Blasi e la lite con Fabrizio Corona : ‘Accordo? Non mi presto alle pagliacciate’ : “Non c’era nessun accordo tra noi, non mi presto alle pagliacciate: se ci fosse stato, lui se la sarebbe giostrata meglio, non mi avrebbe detto quelle brutte parole”. Ilary Blasi smentisce l’ipotesi che il duro scontro con Fabrizio Corona avvenuto durante il Grande Fratello Vip 2018 sia stato frutto di un accordo come affermato da un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di ...

Fabrizio Corona e la Rolls Royce nuova. Il video che fa il giro del web : Il nuovo acquisto in bella mostra. Fabrizio Corona compra una Rolls Royce, modello Ghost del valore superiore a 300mila euro, e la mostra ai suoi follower. E l'autista Gianni reagisce emozionato....

Ilary Blasi : “La lite al GF Vip con Fabrizio Corona?”. La verità di Lady Totti : Ilary Blasi, conduttrice e moglie di Francesco Totti, parla si sé, della sua carriera e del rapporto con marito e figli. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata a ”Liberi Tutti”, domani in edicola con il ”Corriere della Sera”. La Blasi racconta se stessa, divisa tra impegni pubblici e vita privata con il marito Francesco e i figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel. La conduttrice è nota per programmi di ...

Fabrizio Corona compra una Rolls Royce e l'autista Gianni reagisce così : Fabrizio Corona compra una Rolls Royce e la mostra ai suoi follower. Almeno così fa intuire nelle sue Instagram Stories nelle quali riprende il suo autista Gianni alle prese con la nuova...

GF VIP : Ilary Blasi : “Nessun accordo con Fabrizio Corona - non mi presto alle pagliacciate”.Leggi le sue parole : Il duro botta e risposta fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Gf Vip ha parecchio fatto discutere. Dopo la promessa di vendetta da parte di Corona, o meglio, dei suoi legali, sono arrivate... L'articolo GF VIP: Ilary Blasi: “Nessun accordo con Fabrizio Corona, non mi presto alle pagliacciate”.Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi e la rissa con Fabrizio Corona : 'Accordo? Non mi presto a certe pagliacciate' : Intervistata dal magazine Liberi tutti , Ilary Blasi ha parlato per la prima volta della lite con Fabrizio Corona avvenuta durante la diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 25 ottobre. La ...

GF Vip : Ilary Blasi svela la verità sull’accordo con Fabrizio Corona : Ilary Blasi del Grande Fratello Vip torna a parlare di Corona Ilary Blasi è tornata a parlare della lite con Fabrizio Corona avvenuta oltre un mese fa in una delle puntate del GF Vip. Lite, che molti hanno pensato potesse essere una messa in scena. Per tale ragione, dopo tante chiacchiere, Ilary Blasi ha voluto fare un attimo chiarezza su questa intricata faccenda. E sul settimanale Liberi Tutti ha rivelato quanto segue: “Non c’è stato ...