F1 | Vettel | «Voglio un titolo con la Ferrari»

F1 Abu Dhabi - Vettel : «Voglio vincere e chiudere bene» : ... lottare per una vittoria è qualcosa di ancora più grande, questo spiega le emozioni che fanno parte dello sport. E per fortuna è così. Anche io mi sono trovato in situazioni come questa ma è ...

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere qui e ad Abu Dhabi - non mi interessa altro” : Sebastian Vettel appare più sereno e tranquillo alla vigilia del weekend del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, ormai conscio che il campionato piloti è andato in archivio in favore di Lewis Hamilton, cerca di concentrarsi per tornare alla vittoria nelle ultime due gare e porre fine al digiuno di successi che dura dal GP del Belgio. Sei gare senza successi per Seb e l’obiettivo è ...

F1 - Charles Leclerc : “In Ferrari voglio vincere - non ho intenzione di fare il secondo pilota accanto a Vettel” : Si preannuncia un Mondiale 2019 di Formula Uno ricco di spunti quello che presto arriverà. Con la stagione corrente che sta andando in archivio e coi verdetti quasi tutti emessi (Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta), l’interesse si sposta su quel che dovrà accadere. Non sorprende, in questo senso, che un tema sia il passaggio in Ferrari, dall’Alfa Romeo-Sauber, del giovane talentuoso Charles Leclerc. Il campione del ...

F1 – Verstappen - il Gp del Messico e gli errori di Vettel nel 2018 : “non voglio fare incazzare nessuno” : Le sensazioni di Max Verstappen alla vigilia del Gp del Messico: le parole dell’olandese in conferenza stampa Tutto pronto in Messico per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di F1. Lewis Hamilton si gioca il secondo match point dell’anno: in terra messicana sarà più facile per il britannico della Mercedes mettere le mani sul titolo di campione de mondo. photo4/Lapresse Reduce da un ottimo secondo posto ad Austin, Max ...

F1 - GP Messico 2018 : Lewis Hamilton e la Mercedes vogliono festeggiare - Sebastian Vettel deve ritrovarsi - attenzione a Max Verstappen! : Neanche il tempo di respirare che è subito il momento di calarsi nell’abitacolo, indossare la tuta e il casco e spingere. Dopo Austin (Stati Uniti) è il momento di Città del Messico per il terzultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Siamo reduci da un risultato inatteso: la vittoria di Kimi Raikkonen dopo 5 anni. Il finlandese della Ferrari ha centrato il bersaglio grosso dopo 113 GP di digiuno permettendo alla scuderia di Maranello ...

Vettel : "Sono parte del team e voglio rimanere a esserlo" : Sebastian Vettel non molla: più uomo squadra persino di Maurizio Arrivabene, ha rinnovato la fiducia in Maranello e negli uomini che lo circondano. Intervistato dalla testata tedesca Auto Bild, il ...