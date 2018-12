F1 | Vettel | «Il mio obiettivo resta vincere con la Ferrari»

F1 - gran premio di Abu Dhabi : Hamilton vince anche l’ultima gara - Vettel secondo. Brutto incidente per Nico Hulkenberg : Lewis Hamilton trionfa ad Abu Dhabi e chiude in bellezza il Mondiale 2018 di Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes dopo avere conquistato la pole position domina anche l’ultima gara dell’anno sul circuito di Yas Marina, centrando così l’undicesimo successo sulle 21 gare in calendario. L’inglese, cinque volte iridato in carriera, precede al traguardo il tedesco Sebastian Vettel, secondo con la Ferrari. Il podio è completato dalla Red ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio addio? Fake-news. A Vettel serve l’appoggio della squadra nei momenti difficili” : Un seguito eccezionale quello delle Finali Mondiali Ferrari a Monza. Tanto pubblico e tanti tifosi ferraristi pronti a sostenere il marchio e il Team Principal della Rossa Maurizio Arrivabene. Una stagione in F1 complicata per il manager bresciano, a cui comunque il supporto non è mancato. Intervistato da Roberto Chincero (it.motorsport.com), il n.1 della gestione sportiva del Cavallino Rampante in Formula Uno, ha messo i puntini sulle i circa ...

F1 - Vettel a cuore aperto : “sogno il Mondiale con la Ferrari - il mio futuro è qui. Raikkonen? Ecco perché andiamo d’accordo” : Il pilota della Ferrari ha parlato di vari temi, soffermandosi sul suo prossimo compagno di squadra e sui progetti per il proprio futuro Quattro titoli mondiali già in tasca, gli ultimi due conclusi al secondo posto dietro una Mercedes apparsa nella seconda parte di stagione piuttosto superiore. Sebastian Vettel però non si arrende, le parole sussurrate ad Hamilton subito dopo il Gp del Messico lo sottolineano. L’anno prossimo ha ...

F1 - retroscena Hamilton : “giovedì è morto mio nonno - non è stato facile. Vettel? Ecco perchè lo stimo” : Il pilota della Mercedes ha raccontato le sue emozioni nel day after del Gp del Messico, gara che lo ha incoronato campione del mondo per la quinta volta in carriera Una trionfo speciale, da dedicare ad una persona che non c’è più. Niente indiscrezioni, ma una rivelazione commovente e diretta arrivata da Lewis Hamilton in persona, che ha voluto lanciare dopo il Gp del Messico un pensiero al nonno, scomparso nella giornata di ...

F1 - Vettel mastica amaro : “la differenza l’hanno fatta le curve - ecco qual è il mio piano in vista di domani” : Il pilota tedesco ha analizzato il risultato ottenuto nelle qualifiche del Gp del Messico, indicando i motivi del suo quarto posto Un risultato non proprio esaltante per Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gp del Messico, il pilota tedesco chiude al quarto posto dietro le due Red Bull e Lewis Hamilton, suo rivale nella corsa al titolo mondiale. photo4/Lapresse Il motivo del suo ritardo va ricercato nelle curve, questo il pensiero di ...