F1 – Sigaro in mano | occhi persi nel vuoto e andatura barcollante | Raikkonen visibilmente

sportfair

: RT @ansiogenaaf: RAGA KIMI RAIKKONEN UBRIACO AMMERDA CON UN SIGARO IN MANO CHE IMPORTUNA SEBASTIAN VETTEL E PETTER SOLBERG. LA COSA PIÙ COO… - GiuggiaSamuele : RT @ansiogenaaf: RAGA KIMI RAIKKONEN UBRIACO AMMERDA CON UN SIGARO IN MANO CHE IMPORTUNA SEBASTIAN VETTEL E PETTER SOLBERG. LA COSA PIÙ COO… - giorgiobondioli : RT @ansiogenaaf: RAGA KIMI RAIKKONEN UBRIACO AMMERDA CON UN SIGARO IN MANO CHE IMPORTUNA SEBASTIAN VETTEL E PETTER SOLBERG. LA COSA PIÙ COO… - sorridiestobene : RT @ansiogenaaf: RAGA KIMI RAIKKONEN UBRIACO AMMERDA CON UN SIGARO IN MANO CHE IMPORTUNA SEBASTIAN VETTEL E PETTER SOLBERG. LA COSA PIÙ COO… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Qualche bicchierino di troppo nel corso della cerimonia FIA ha fatto sì cheregalasse attimi indimenticabili all’intera platea Un Kimicome non lo avete mai visto, scherzoso e giocherellone all’inverosimile anche con Sebastian Vettel. Qualcosa di strano? Ovviamente sì, perché il finlandese è apparso alquanto alticcio nel corso della cerimonia di premiazione della FIA, tenutasi a San Pietroburgo nella giornata di oggi.nelinper il futuro pilota dell’Alfa-Sauber, protagonista di numerosi siparietti che hanno divertito e non poco la platea. Ecco il video:Kimi and Seb Full Funny compilation at FIA prize giving today.Drunk Kimi is best Kimi #FIAPrizeGiving#Kimi7 #f1 pic.twitter.com/ZgXbqoO1mo— Eau rouge (@Insidef1) 7 dicembre 2018Kimi holding a cigar and tells the camera to ...