F1 – Sigaro in mano - occhi persi nel vuoto e andatura barcollante : Raikkonen visibilmente ubriaco alla cerimonia FIA [VIDEO] : Qualche bicchierino di troppo nel corso della cerimonia FIA ha fatto sì che Raikkonen regalasse attimi indimenticabili all’intera platea Un Kimi Raikkonen come non lo avete mai visto, scherzoso e giocherellone all’inverosimile anche con Sebastian Vettel. Qualcosa di strano? Ovviamente sì, perché il finlandese è apparso alquanto alticcio nel corso della cerimonia di premiazione della FIA, tenutasi a San Pietroburgo nella ...