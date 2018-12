: Eurozona,frenano crescita e occupazione - NotizieIN : Eurozona,frenano crescita e occupazione - TelevideoRai101 : Eurozona,frenano crescita e occupazione -

Nell'area euro, laeconomica e l'sono in rallentamento. Lo certifica Eurostat.Nel terzo trimestre, infatti, il Pil ha segnato un +0,2% a fronte del +0,4% del secondo trimestre. Il tasso disu base annua è sceso al +1,6%, dal più 2,2% del trimestre precedente. L'segna un +0,2%, dopo il +0,4% del secondo trimestre, mentre laannua scende all'1,3% dall'1,5 Sempre nel terzo trimestre, in Italia il Pil segna un calo dello 0,1%, con laannua in frenata a +0,7%.(Di venerdì 7 dicembre 2018)