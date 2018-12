Eurolega – Il Fenerbahce suona la decima | Real Madrid corsaro in Turchia | il CSKA

Risultati Eurolega 10ª giornata – Il Fenerbahce non dà scampo al Barcellona - sorridono anche Efes e Olympiacos : Si è completata questa sera la decima giornata di Eurolega con la capolista Fenerbahce che non ha lasciato scampo al Barcellona, vittorie anche per Khimki, Efes e Olympiacos Nona vittoria in dieci giornate di Eurolega per il Fenerbahce, che non lascia scampo al Barcellona violandone il parquet. I turchi si impongono con il punteggio di 65-84, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio. All’intervallo lungo gli ospiti sono ...

Basket – Risultati Eurolega : il Real Madrid in scioltezza sul Gran Canaria - sorridono Olympiacos e Fenerbahce : Ottava vittoria su altrettante partite per il Real Madrid, che stende in casa il Gran Canaria. Vittorie per Olympiacos e Fenerbahce, Maccabi ko con l’Efes Continua la cavalcata in vetta alla classifica del Real Madrid che, nell’ottava giornata dell’Eurolega, centra l’ottavo successo contro il Gran Canaria. I madrileni si impongono con il punteggio di 89-76 sugli avversari, riusciti ad ottenere finora solo due ...

Risultati Eurolega – Datome porta alla vittoria il Fenerbahce : trionfi anche per Panathinaikos e Barcellona : La sesta giornata di Eurolega si conclude con il successo del Barcellona in trasferta e con la vittoria in casa del Panathinaikos Dopo la vittoria dell‘Olimpia Milano contro il CSKA di ieri, l’Eurolega ritorna protagonista in campo con la seconda parte della sesta giornata. Il primo match a scendere in campo è stato quello tra la Khimki Moscow ed il Barcellona. La squadra spagnola vince in trasferta grazie ai 18 punti del ...

Risultati Eurolega 5ª giornata – Datome trascina il Fenerbahce - il CSKA Mosca capolista solitaria : Il CSKA Mosca trionfa ed è capolista in solitaria nella classifica del campionato di Eurolega, ritrova la vittoria il Fenerbahce di Datome Sono andate in scena oggi le prime quattro sfide della quinta giornata del campionato di Eurolega di basket maschile. La prima sfida ad aprire le danze è stata quella tra CSKA Mosca e Olympiacos. I padroni di casa hanno avuto la meglio sugli avversari, portando a casa un’importante vittoria per ...

Risultati Eurolega 3ª giornata – Vittorie per Milano e Fenerbahce - il derby spagnolo va a : L’Olimpia Milano porta a casa un’importante vittoria contro l’Olympiakos, Fenerbahce ok a Kaunas Lo spettacolo dell’Eurolega continua a regalare emozioni: i parquet delle squadre europee più forti tornano a riempirsi per la terza giornata della seguitissima competizione. Quattro le sfide che hanno arricchito il pomeriggio e la serata di questo venerdì di metà ottobre: le prime a scendere in campo sono state le ...