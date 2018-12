“Esplosione cosmica” | una meteora sul Medio Oriente 3 700 anni fa potrebbe aver

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) In un istante, coloro che popolavano le antiche città e le colonie agricole a nord del Mar Morto sono statientati da un’esplosione cosmica nei cieli che ha lasciato distruzione su un’area di circa 518km², secondo le nuove evidenze archeologiche. Durante il meeting annuale di American Schools of Oriental Research, Phillip J. Silvia, direttore di analisi scientifiche del Tall el-Hammam Excavation Project della Giordania, ha presentato un documento con evidenze e analisi del suolo che suggerisce che il responsabile della distruzione della terra e di tutti gli insediamenti umani nell’area risalente a quasi 3.700fa è stata una. Secondo il documento, i dati archeologici raccolti indicano il modello per un evento esplosivo e ad altissima temperatura.Secondo i ricercatori, un’esplosione cosmica dovuta ad unaa bassa quota è la sola forza naturale conosciuta che ...