Esplosione distributore - Procura : 3 indagati per omicidio colposo : Roma, 7 dic., askanews, - Sono tre le persone indagate per l'Esplosione avvenuta nel distributore Ip di Borgo Quinzio, vicino Fara Sabina: lo ha rivelato il Procuratore capo di Rieti Lina Cusano. Il ...

Esplosione al distributore - 3 indagati : Sono tre gli indagati per l’Esplosione avvenuta mercoledì scorso nel distributore sulla Salaria a Borgo Quinzio, nel reatino, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 23. Si tratta del gestore e di un dipendente del distributore e dell’autista dell’autocisterna che ha preso fuoco ed è poi esplosa. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo. L’iscrizione, ha tenuto a sottolineare la procura, è un atto ...

Rieti - Esplosione distributore sulla Salaria : “Le conseguenze potevano essere veramente disastrose” : “Le conseguenze potevano essere veramente disastrose. Il materiale era di una infiammabilità devastante, basti solo sapere che la maggior parte dei filmati diffusi vengono da soggetti che erano a bordo di un pullman del Cotral. La deflagrazione che ha scaraventato l’autobotte era di pochi minuti dopo“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il procuratore capo di Rieti, Lina Cusano, in riferimento all’incidente ...

Rieti - Esplosione distributore : la Salaria resterà ancora chiusa : La statale Salaria rimarrà ancora chiusa, in entrambe le direzioni, per facilitare le operazioni di bonifica dell’area colpita dall’esplosione avvenuta ieri nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio, nel Reatino. Il comune di Fara Sabina fa sapere, inoltre, che il traffico rimarra’ vietato temporaneamente anche sulla Salaria Vecchia. Invariate le indicazioni riguardanti la viabilita’ provvisoria. In particolare per ...

Esplosione nel distributore a Borgo Quinzio : morti Stefano Colasanti e Andrea Maggi : Sarà l’esame del dna a confermare l’identità della seconda vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio nel Reatino. I Carabinieri

Esplosione in distributore a Rieti - identificata la seconda vittima : Atteso l'esito degli esami del Dna, ma si tratterebbe di un 38enne romano. Il corpo, semi carbonizzato, è stato sbalzato e ritrovato lontano dall'area di servizio

Rieti - Esplosione distributore : riaperto tratto di via Salaria Vecchia : “Dopo un confronto con le unita’ di sicurezza che ancora stanno operando sul posto l’arteria della via Salaria Vecchia e’ gia’ transitabile. Siamo in attesa di disposizioni da parte di Polizia Stradale e Anas per il ripristino della circolazione sulla strada Salaria“: lo riporta sulla sua pagina Facebook il Comune di Fara Sabina (Rieti) in riferimento all’incidente verificatosi ieri nell’area di ...

RIETI - Esplosione distributore : 2 MORTI - 18 FERITI/ Video ultime notizie : seconda vittima non identificata - IlSussidiario.net : ESPLOSIONE RIETI in un DISTRIBUTORE sulla Salaria: 2 MORTI e 15 FERITI. ultime notizie, incendio causato da un'autocisterna piena di gpl.

Rieti - Esplosione distributore sulla Salaria : “Chi l’ha visto?” segnala un disperso : In riferimento all’esplosione verificatasi ieri pomeriggio in provincia di Rieti, dove in un’area di servizio IP sulla Salaria hanno perso la vita 2 persone e altre 18 sono rimaste ferite, nella puntata di “Chi l’ha visto?” è stata denunciata la scomparsa di un uomo: “Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello“. Una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la ...

Rieti - Esplosione in un distributore : due morti e 18 feriti - sei sono gravi : Le vittime sono un pompiere di 50 anni, Stefano Colasanti , in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto, e un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna di Gpl si trovava per curiosità ...

Esplosione in un distributore sulla via Salaria - due morti e 18 feriti : Prima le fiamme, poi il boato e l Esplosione. Il serbatoio dell autocisterna parte come un missile, attraversa la strada e finisce a 200 metri di distanza. Le fiamme e i detriti travolgono ...

