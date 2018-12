ESPELLE PEZZO DI POLMONE DOPO COLPO DI TOSSE Morte choc per un 36enne colpito da rara

California - ESPELLE un pezzo di polmone con un colpo di tosse : muore a 36 anni : In California , un uomo di soli 36 anni è deceduto a causa di un colpo di tosse . Il signore aveva deciso di recarsi al pronto soccorso perchè accusava problemi cardiaci. Dopo circa una settimana dall'arrivo all'ospedale San Francisco Medical Center qualcosa è andato storto: un colpo di tosse così forte da far uscire letteralmente fuori un pezzo di polmone ha causato la morte del 36enne. Nonostante i medici abbiano cercato in tutti i modi di ...

Verso gli Ignobel : gli scienziati hanno verificato quanto ci vuole a ESPELLEre un pezzo di Lego dopo averlo ingerito : (foto: Getty Images) Per la serie è tutto bellissimo, quanto ci mette un pezzo di Lego a transitare per tutto il nostro tubo digerente? Sei pediatri inglesi hanno pensato bene di rispondere a uno dei quesiti che più angosciano i genitori di tutto il mondo offrendosi come cavie: hanno mandato giù una testa di Lego come la più banale pillola, atteso e cercato il soggetto scomparso. Bene, in base a questo serissimo studio statisticamente ...