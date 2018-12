Epic Games Store proporrà 2 giochi gratis ogni mese

Epic Games Store : saranno offerti 2 giochi gratis ogni mese : L'Epic Games Store ha aperto i battenti e la sfida a Steam, a questo punto, è ufficialmente lanciata. Come possiamo vedere, riporta VG247, lo Store online di Epic Games ha già alcuni assi nella manica dalla sua parte, i quali potrebbero invogliare molti utenti a dargli quanto meno una possibilità.Lo Store, tanto per cominciare, ha supporto alle mod e un catalogo che, oltre ai diversi titoli tripla A, garantisce una fetta maggiore di guadagni ...

Ecco i giochi al momento disponibili sullo store di Epic Games : Epic store è finalmente disponibile ed è già online la lista dei primi titoli che sono disponibili sullo store digitale che punta ad essere il diretto concorrente di Steam che fino a qualche tempo fa aveva campo libero nel settore. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la lista comprende nuovi titoli di Supergiant (Bastion), Giant Squid (Abzû) e molti altri, che potete trovare qui sotto. In generale abbiamo un mix di vecchio e nuovo tra ...

The Game Awards 2018 : Hades è il nuovo gioco dei creatori di Bastion e Pyre ed è già disponibile sull'Epic Games Store : Tra i tanti annunci del The Game Awards 2018 non potevamo di certo ignorare quello che ci ha svelato la nuovissima fatica dei ragazzi di Supergiant Games, team conosciuto e apprezzato per gli ottimi Bastion, Transistor e Pyre. Signore e signori, ecco Hades.Il titolo in questione si presenta come un dungeon crawler con un'impostazione da hack 'n' slash e può contare su uno stile artistico, come da tradizione per lo studio, molto curato e ...

The Game Awards 2018 : Dauntless è in arrivo su Epic Games Store - PS4 - Xbox One - Switch e mobile nel 2019 : Come riporta VG247.com, Dauntless, una versione free-to-play della formula di Monster Hunter, si sta dirigendo su console e mobile nel 2019.Precedentemente in Early Access su PC, Dauntless vi chiede di fare squadra con i vostri amici e combattere enormi bestie in un mondo graficamente ispirato a FortniteInsieme al lancio su console, lo sviluppatore Phoenix Labs sta lanciando One Dauntless, un ecosistema interconnesso e cross-platform per il ...

Il creatore di Steam Spy rivela di aver lavorato per anni all'Epic Games Store : Come probabilmente saprete Epic Games ha annunciato di voler lanciare il suo Store personale, l'Epic Games Store. Ebbene, come riporta VG247, il creatore di Steam Spy, Sergey Galyonkin, ha recentemente svelato di aver lavorato per anni per Epic al suo Games Store appena annunciato.Galyonkin ha ricoperto il ruolo di director of publishing strategy per l'Epic Games Store. Vale la pena ricordare infatti come il creatore di Steam Spy sia un massimo ...

Epic Games insidia Steam. Ma Valve è già sotto attacco - editoriale : Anche Epic Games inizierà a vendere giochi di terze parti. L'avvento dell'Epic Games Store, inizialmente su PC e Mac e nel 2019 anche su Android e altre "piattaforme aperte", è arrivato con tempistiche inattese ma l'annuncio è tutt'altro che sorprendente. Con gli ultimi turni di finanziamenti Epic Games ha superato una capitalizzazione di oltre 12,5 miliardi, senza dimenticare che ha messo in campo 100 milioni di dollari per i torni di Fortnite. ...

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...

Epic Games Store avrà uno standard qualitativo e non supporterà i giochi console : Ormai saprete già che Epic Games sta lavorando al diretto rivale di Steam, fornendo migliori offerte agli sviluppatori con il suo nuovo Store digitale. Secondo Epic, gli sviluppatori riceveranno l'88% delle entrate dalla distribuzione di giochi.Tim Sweeny ha recentemente parlato della nuova piattaforma di distribuzione e ha sottolineato la necessità di una maggiore concorrenza nello spazio digitale per il bene degli sviluppatori. È una mossa ...

Epic Games non continuerà ad aggiornare Unreal Tournament : Epic ha interrotto lo sviluppo attivo di Unreal Tournament, la nuova versione del classico sparatutto annunciato nel 2014.Stando a quanto riportato da Gamesindustry.biz, Tim Sweeney di Epic ha confermato che Unreal Tournament rimarrà giocabile solo nel suo stato attuale e non sono più previsti update."Unreal Tournament rimane disponibile nel negozio ma non è in sviluppo attivo", ha detto Sweeney in un'intervista con Variety. "Recentemente ...

Epic Games Store in arrivo su Android nel 2019 : Tim Sweeney, il fondatore di Epic Games, ha appena annunciato l'imminente lancio dello Store ufficiale dell'azienda L'articolo Epic Games Store in arrivo su Android nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

La piattaforma digitale di distribuzione di Epic Games regalerà due giochi al mese per tutto il 2019 : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia dell'imminente arrivo della nuova piattaforma digitale di distribuzione di Epic Games che, sostanzialmente, rappresenta una sfida al colosso Steam.Ora, dalle pagine di Gamesindustry.biz, emergono nuovi dettagli. Nello specifico, dalle parole del CEO Tim Sweeney, apprendiamo in che modo Epic ha intenzione di attrarre i nuovi consumatori:"Tra le altre cose, il negozio presenterà anche un gioco ...

Fortnite : Epic Games pubblica la seconda immagine teaser della Stagione 7 : Come segnala Fortnite Intel, è stata pubblicata da Epic Games la seconda immagine teaser ufficiale della Stagione 7 di Fortnite: Battle Royale, con la didascalia "un giorno gelido sorge ...". La nuova immagine è stata condivisa a pochissimi giorni dalla prima, sempre a "tema artico".I giocatori hanno anche iniziato a riferire che la neve sta iniziando a cadere su Spawn Island, il che potrebbe essere un altro suggerimento alla potenziale tempesta ...

Epic Games - il creatore di Fortnite - annuncia il suo negozio virtuale : (Foto: Epic Games) Da produttore e sviluppatore di videogiochi a proprietario di una piattaforma per la vendita di titoli altrui. Epic Games, lo studio responsabile di classici come le serie Unreal e Gears of War, ma anche dello spettacolare fenomeno Fortnite, ha annunciato il suo prossimo passo nel mondo videoludico: si chiama Epic Games Store, ed è un negozio virtuale nel quale gli sviluppatori potranno mettere in vendita i propri al pubblico ...

Epic Games lancerà presto la sua piattaforma digitale di distribuzione : inizia la guerra con Steam : Considerando la mole di risorse finanziarie accumulate grazie al trend del momento Fortnite, era difficile pensare che Epic Games si sarebbe trattenuta dal convogliare il suo capitale in qualche investimento strutturale in grado di far fare un sostanzioso salto di qualità all'azienda.A sorpresa, Engadget svela oggi che Epic lancerà a breve una propria piattaforma di distribuzione digitale non dissimile a quelle di Valve, EA, Ubisoft e Blizzard. ...