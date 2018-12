Entra in classe con una mazza da hockey per vendicarsi

Amici 18 - la nuova classe è al completo : a sorpresa è Entra to un tenore - Alberto Urso : La nuova classe di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente al completo . Sono stati infatti assegnati ieri 1 dicembre 2018 durante il consueto appuntamento con lo speciale del sabato pomeriggio gli ultimi banchi. Dopo i primi tre della prima puntata e gli altri due della scorsa, ieri gli allievi che ancora si contendevano un posto nella scuola, hanno indossato la tanto famosa e desiderata felpa di Amici . I banchi previsti erano in tutto dodici, ...

Andrea - morto a 18 anni al primo impiego. Il ricordo della sua prof : «Entrato in classe bambino - uscito uomo» : La lettera dell'insegnante del ragazzo morto in un incidente, al primo impiego, nel parcheggio sotterraneo del Centro commerciale Portello. Indagato per omicidio colposo il datore di lavoro