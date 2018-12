Entella | dopo la vittoria sul Genoa | la trasferta in casa

DIRETTA Entella OLBIA / Streaming video e tv : partita che torna dopo quasi 50 anni - recupero Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA ENTELLA OLBIA , Streaming video e tv: i liguri hanno sempre vinto nel girone A di Serie C, e vogliono proseguire la marcia in uno dei recuperi.

L’Entella rimane in Serie C - il durissimo comunicato del club dopo la sentenza del Tar : “L’ordinanza emessa oggi dal Tar del Lazio evidenzia, ancora una volta, come L’Entella abbia il diritto di giocare in Serie B. Si legge nel documento che questo non può avvenire perché il campionato è già troppo avanzato e la riammissione necessità di determinazioni che la Figc non ha ancora voluto assumere. L’ennesima beffa tenuto conto che la decisione del Consiglio di garanzia del Coni e’ datata 19 settembre. Per questo ...