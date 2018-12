Emma Muscat lancia Moments Christmas Edition sognando un bianco Natale intervista

optimaitalia

(Di venerdì 7 dicembre 2018)rilascia la versione natalizia del suo album d'esordio,è disponibile da oggi nei negozi e in digitale e contiene 13 canzoni, 7 brani classici deloltre a quelli contenuti nel disco.All I Want ForIs You,, Oh Holy Night, Have Yourself a Merry Little, Let it show, Santa Baby e Whitesono i brani natalizi della, scelti personalmente dasulla base del suo gusto musicale. Tra le canzoni natalizie arricchite dalla vocalità dic'è anche un brano in italiano: la cantante ha sceltocome unico pezzo nella nostra lingua da inserire nelladel disco.“Questa edizione natalizia diè il mio regalo per i miei fan, per esprimere la mia gratitudine e per festeggiare tutto quello che abbiamo vissuto insieme durante ...