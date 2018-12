Elseworlds regala a Kate un’amica speciale? Dal rapporto con Kara alla scomparsa di Batman

optimaitalia

(Di venerdì 7 dicembre 2018)Mancano due giorni all'inizio dell'evento che i fan di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4 aspettano sin dal primo annuncio.prenderà il via negli Usa il 9 dicembre prossimo con la prima parte e l'inizio di una nuova storia quella che porteràKane ad avere una storia tutta sua in Batwoman dal prossimo anno. Ruby Rose è stata chiamata a prestare il volto a questa eroina non solo nella serie che entrerà in produzione la prossima primavera ma anche in questo crossover al fianco degli altri protagonisti delle serie DC/The CW.Proprio di loro ha parlato l'attrice ad EW e, in particolare, concentrandosi su Melissa Benoist e il suo personaggio, la dolce. Le due sono sicuramente all'apposto ed è proprio questo che deve attrarreKane:"È stato bello perché quandoha incontrato, è stato nel suo spazio ed è stato divertente perché c'è questa dinamica di ...