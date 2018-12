Electrify America - In California la prima colonnina da 350 kW

quattroruote

: Electrify America: installate le prime colonnine di ricarica a 350 kW: 320 km di autonomia in 10 minuti - 24h_Tecnologia : Electrify America: installate le prime colonnine di ricarica a 350 kW: 320 km di autonomia in 10 minuti - BramucciMatteo : RT @ECARSNOW: PRIMA ANCORA che le auto siano pronte ad una ricarica così potente Volkswagen inaugura, con Electrify America, la sua prima s… - ECARSNOW : PRIMA ANCORA che le auto siano pronte ad una ricarica così potente Volkswagen inaugura, con Electrify America, la s… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018), la società della Volkswagen attiva nella realizzazione di una rete di colonnine rapide negli Stati Uniti, ha inaugurato inla suastazione di ricarica da 350 kW.Pronte per il futuro. Le nuove colonnine, con nove prese CCS Combo e una CCS-CHAdeMO, sono state installate a Livermore, all'interno del parcheggio del San Francisco Premium Outlets dove è già presente un Supercharger della Tesla. La maggior parte dei punti di ricarica della nuova stazione sono a 150 kW, mentre due colonnine con attacco CCS Combo possono raggiungere i 350 kW a 800 Volt: attualmente nessuna automobile in commercio può supportare questo tipo di ricarica ma alcuni modelli già annunciati, come la Porsche Taycan e l'Audi e-tron GT, saranno in grado di utilizzare questo sistema per ripristinare in tempi estremamente brevi la propria autonomia.