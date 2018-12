Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

Ecotassa sulle auto : ecco chi paga e come funziona : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...

Ecotassa sulle auto : ecco chi paga e come funziona : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...

Ecotassa sulle auto : minimo 150 euro La maggioranza approva - poi ci ripensa : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a partire da uno dei ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto». Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. «La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo», ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in...

L’Ecotassa sulle auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Ecotassa sulle automobili : ecco perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Ecotassa sulle auto - dietrofront del governo : 'Norma va migliorata' : ... con Fim Fiom, Uilm e Federauto si sono schierati subito insieme contro la misura dicendosi preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato possa avere sull'economia del ...

Altro che marcia indietro - il M5s rivendica l'Ecotassa sulle auto : "Le lobby si rassegnino" : Secondo i portavoce del M5s in Commissione Trasporti alla Camera, quella inserita nella legge di bilancio è una norma che...

Ecotassa sulle auto - Luigi Di Maio e la fine ridicola del M5s : il 'caso Panda' travolge i grillini : I grillini tentano il blitz in manovra, Matteo Salvini li scopre e finisce nel modo più indecoroso: Luigi Di Maio costretto a una frettolosa, disastrosa retromarcia sull' eco-tassa sulle auto . La ...