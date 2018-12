Ecotassa - Il governo : "La norma cambierà in Senato". Vertice con costruttori e sindacati : Dopo l'annuncio-bomba di una nuova sovrattassa sulle nuove auto, proporzionale alle emissioni di CO2 e da applicare alle vetture immatricolate dal 2019 oggi arriva il primo dietrofront del governo. Il quale, di fatto, ne disconosce in parte la paternità e annuncia modifiche in Senato. Sì a incentivi per le elettriche, no a nuovi costi. La norma, accolta da una rivolta delle imprese, delle associazioni dei consumatori e dei sindacati, è ...

Il governo in confusione sull'Ecotassa e il partito di Renzi : Il colmo di ironia sarebbe se l'arresto della vicepresidente ed erede al comando di Huawei fosse stato deciso in seguito a intercettazioni telefoniche, ma c'è poco da scherzare, perché con la richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Meng Wangzhou, arrestata in Canada, si apre un confronto poli

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

Il governo si divide sull'Ecotassa sulle auto | Di Maio : "Si farà ma sono escluse le vecchie" | Ma Salvini : "Non ci saranno i voti della Lega" : Di Maio e il sottosegretario del M5s all'Economia, Laura Castelli, confermano l'imposta in Manovra ma non per le automobili già acquistate e in uso: "Si farà, è nel contratto e non tocca le auto vecchie". Ma Salvini non ci sta: "Tutelare l'ambiente ma senza imporre nuove tasse". Il Codacons pronto a scendere in campo.

Laura Castelli : 'L'Ecotassa resta - era nel contratto di governo' : E' caos sulla ecotassa per le vetture più inquinanti . Anche nel governo, dove nel pomeriggio un'autentica frattura tra Lega e M5S è stata spalancata dalla sottosegretaria all'Economia Roberta Castelli. Matteo Salvini , infatti, fin da stamattina si era dichiarato contrario 'a ogni ipotesi di nuova tassa su beni già ipertassati e più tassati d'Europa . Non credo che uno ...

Il governo va in retromarcia sull'Ecotassa - ma Castelli preme "Si farà" - : Laura Castelli sottosegretario all'Economia, parlando in commissione Bilancio della Camera ha detto: "La volontà del governo è quella di tenerla. E' nel contratto di governo. Le persone meno abbienti ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto». Ma Salvini e Di Maio frenano : L'Ecotassa, divide. «La volontà del governo è quella di tenerla. Sta nel contratto di governo», ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, parlando in...

Ecotassa sulle automobili : ecco perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Ecotassa sulle auto - dietrofront del governo : 'Norma va migliorata' : ... con Fim Fiom, Uilm e Federauto si sono schierati subito insieme contro la misura dicendosi preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato possa avere sull'economia del ...

Auto - il governo avvia la retromarcia sull'Ecotassa : Roma, 6 dic., askanews, - Si profila la retromarcia del governo sul bonus malus per l'acquisto delle Auto. E' l'effetto della valanga di critiche sulla norma inserita in legge di bilancio alla Camera. ...