Ecotassa | Castelli | La Panda 1 2 costerà di più? Si può comprare la 1000

agi

: La soluzione di Castelli all'ecotassa: 'La Panda 1.2 costerà 300 euro in più? Scelgano la Panda 1000' - HuffPostItalia : La soluzione di Castelli all'ecotassa: 'La Panda 1.2 costerà 300 euro in più? Scelgano la Panda 1000' - MassimGiannini : Come la regina Maria Antonietta: “Non hanno più pane? Che mangino brioches”. Ecotassa, Castelli (M5S): 'Panda 1.2 c… - MediasetTgcom24 : Ecotassa, Castelli: 'Il governo la vuole tenere, è nel contratto' #ecotassa -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) L'eco tassa sulle auto proposta in Manovra e' "una norma che tutela chi ha un'auto, perché non aggiungiamo tasse. E tutela chi sceglie un'utilitaria". Lo dichiara la sottosegretaria all'Economia, Laura, a "Circo Massimo" Su Radio Capital. Quando le fanno notare che un'utilitaria come la1,2 euro 6 costerebbe 300 euro in più,risponde: "Potrebbero scegliere diuna".Con Matteo Salvini, ha continuato, "ci siamo visti ieri sera, ci parliamo tutti i giorni e abbiamo parlato del tavolo con le categorie produttive che Di Maio ha convocato per la prossima settimana e in cui parleremo del merito". E specifica: "La norma riguarda le auto, non gli scooter".