Ecco come Facebook ha usato i dati delle tue app per aumentare il suo valore

wired

: Ecco come è nata #BuonaVita! @mengonimarco è in diretta dal #vertimusicplace con @mauromarino e @ManolaMoslehi… - RadioItalia : Ecco come è nata #BuonaVita! @mengonimarco è in diretta dal #vertimusicplace con @mauromarino e @ManolaMoslehi… - TheKolors : ECCO LE DATE DEL NOSTRO CLUB TOUR, COME PROMESSO ?? 03/04/19 - TORINO - Hiroshima 04/04/19 - MILANO - Tunnel Club 0… - fattoquotidiano : Cometa di Natale, in avvicinamento alla Terra: ecco come osservare 46P/Wirtanen -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Mark Zuckerberg, fondatore di(Getty Images) “Questo può essere un bene per il mondo ma non per noi, a meno che le persone condividano in aggiunta anche sue questo contenuto incrementi ildella nostra rete”. Firmato: Mark Zuckerberg. È questo uno degli stralcicentinaia di email che il parlamento del Regno unito ha sequestrato alla società Six4Three, fornitore statunitense di. Sono 250 pagine (qui la versione completa) che squarciano il velo sulle strategie adoperate dal social network per gestire idegli utenti, rese pubbliche su Twitter dal deputato inglese Damian Collins, a capo della commissione cultura, media, sport e digitale.We need a more public debate about the rights of social media users and the smaller businesses who are required to work with the tech giants. I hope that our committee investigation can stand up for ...