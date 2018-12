Ebola | in Congo il virus continua a spaventare | 471 casi e 273 morti

Epidemia di Ebola in Congo : timori per le scorte di vaccini : L’Epidemia di Ebola continua a diffondersi nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registra il secondo più grande focolaio della malattia nella storia: gli operatori sanitari hanno lanciato l’allarme sulle scorte di un vaccino sperimentale, che potrebbero non essere sufficienti. Il virus ha raggiunto una grande città nella zona orientale, Butembo, popolata da oltre 1 milione di persone. Il Ministero della Salute del Congo ha ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovo focolaio scoperto nell’est del Paese : scoperto un nuovo focolaio di Ebola nella regione di Beni, nell’area orientale della Repubblica democratica del Congo, colpita da un’Epidemia che ha provocato finora 268 morti, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Sanità. “Un focolaio di Ebola è stato riportato in un villaggio della zona di Komanda“, precisa il bollettino. “Il focolaio è legato ad un caso confermato deceduto al CTE (Centro di ...

Epidemia di Ebola in Congo : sale a 426 il numero di casi nell’est del Paese : Il numero di casi di Ebola, confermati o presunti, registrati nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, è salito a 426: lo ha reso noto il Ministro della Salute, in dichiarazioni riportate dalla stampa locale. Si tratta della seconda Epidemia di Ebola più grave della storia, ha dichiarato il Ministro, precisando che un’Epidemia peggiore era stata registrata solo in Africa occidentale tra il 2013 e il 2016, quando si ...

Epidemia di Ebola in Congo : 386 casi - anche bimbi sotto i 2 anni : L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo bollettino, ha reso noto che tra i casi di Ebola registrati in Congo ci sono anche diversi bimbi sotto i due anni, normalmente risparmiati dal virus. La scorsa settimana sono stati 36 i nuovi casi confermati, con altri 7 giudicati probabili. In totale, dall’inizio dell’Epidemia, ci sono stati 386 casi, di cui 39 fra gli operatori, con 219 morti. Per cercare di contenere ...

Repubblica democratica del Congo : epidemia Ebola con focolaio peggiore della storia - 319 casi accertati e 198 morti : L'epidemia di Ebola che ha colpito le province di Ituri e Kivu nella Repubblica democratica del Congo è la peggiore nella storia del Paese, con 319 casi accertati e 198 morti. Lo ha riferito il ministro della Salute, Oly Ilunga, sottolineando che "questo focolaio ha appena superato quello della prima epidemia registrata nella storia (della RDC, una volta Zaire) nel 1976 nella provincia nord-occidentale di Yambuku" quando ci furono 318 ...

Epidemia di Ebola in Congo : è la peggiore della storia del Paese - 319 casi : Il ministero della Salute della Repubblica democratica del Congo ha reso noto che l’Epidemia di Ebola che ha colpito le province di Ituri e Kivu è la peggiore nella storia del Paese, con 319 casi accertati e 198 morti: “Questo focolaio ha appena superato quello della prima Epidemia registrata nella storia (della RDC, una volta Zaire) nel 1976 nella provincia nord-occidentale di Yambuku” quando ci furono 318 casi. A complicare ...

Ebola : l’epidemia in Congo è “molto preoccupante” ma non è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola che si sta registrando in Repubblica Democratica del Congo, è “molto preoccupante“, ma “per il momento” non rappresenta una “emergenza di portata internazionale“: lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della Sanità. Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS ha reso noto che il virus ha provocato finora 139 morti (dal mese di agosto) e che oltre ...