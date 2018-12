È successo in TV - 7 dicembre 2014 | Domenica INlitigio tra Paola Perego e Nina Moric

È successo in TV - 6 dicembre 1981 : Renzo Arbore porta Telepatria International : Telepatria International ovvero niente paura siamo italiani vi dice qualcosa? E' uno dei titoli più particolari della storia dell'intrattenimento televisivo in Italia, ideato da Renzo Arbore e scritto con Luciano De Crescenzo è stato trasmesso dalla Rete 2 (allora non aveva ancora il nominativo di Rai 2) dal 6 dicembre 1981 la domenica alle 20:40 per tre puntate.Il programma è un contenitore (quasi come un format alla Zelig) è ricco di gag ...

È successo in TV - 5 dicembre 1985 : arriva Buonasera Raffaella! (video) : Conclusi i due anni trionfanti di Pronto! Raffaella? della quale vi abbiamo già parlato in uno dei primi appuntamenti con la nostra rubrica, è il momento per Raffaella Carrà di rimboccarsi le maniche e preparare il suo ritorno allo show in prima serata. Per seguire le orme del suo programma predecessore, il titolo scelto è analogo a quello della prima trasmissione del mezzogiorno in Rai, si toglie il "pronto" per lasciar spazio ad un ...

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (video) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...

È successo in TV - 3 dicembre 2009 : nasce il fenomeno Jersey Shore : Oggi, 3 dicembre ricorre il nono anniversario di un programma che man mano nel corso degli anni si è conquistato il suo pubblico famelico di trash: Jersey Shore. La prima visione della prima stagione, girata a Seaside Heights (New Jersey) durante l'estate 2009, va in onda negli Stati Uniti in questo giorno di 9 anni fa ed è costituita da 9 episodi trasmessi sino al 21 gennaio 2010, mentre in Italia arrivò poco più di 3 mesi dopo (più ...

Ascolti Tv di domenica 2 dicembre 2018 - Raffaella Carrà trascina Fabio Fazio al successo : La prima serata di domenica 2 dicembre 2018 vede il ritorno al successo di Fabio Fazio, trascinato da Raffaella Carrà. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha superato la media di 4 milioni di spettatori, pari al ...

È successo in TV - 2 dicembre 2016 : Lorella Cuccarini ed Heather Parisi nemiche...amatissime (video) : Rai 1 quando si tratta di celebrazioni su personaggi che hanno fatto la storia dello spettacolo, si mette in prima linea. Il caso si presenta anche con due primedonne caratterizzanti degli anni '80: Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.Sin dal 1985 - anno del debutto televisivo di Lorella - le due showgirl sono state ricordate per una presunta rivalità, una sorta di leggenda metropolitana smentita più e più volte e risorta periodicamente appena ...

È successo in tv - 1 dicembre 2010 : Let's Dance non balla (e rimane il numero zero) : Oggi nel nostro appuntamento con l'almanacco storico televisivo vi raccontiamo un altro flop. In questi primi due mesi ve ne abbiamo raccontati alcuni senza però entrare nel tempio di Maria de Filippi, costellato di grandi successi negli ultimi anni: da Amici a C'è posta per te e Tu si que vales. Ma sappiate che qualche flop fra le produzioni di Fascino c'è stato in passato e si chiama Let's Dance, condotto da Claudio Amendola e Vanessa ...

