È morto Luigi Radice | ex allenatore di molte squadre di calcio fra cui Milan | Inter e

Torino a lutto : è morto Luigi Radice - tecnico dell’ultimo scudetto : Torino a lutto, è morto Luigi Radice, allenatore che portò ai granata l’ultimo scudetto in bacheca nonché il primo post-Superga Torino a lutto, è morto Luigi Radice. Ex calciatore ed allenatore che sulla panchina granata vinse l’ultimo scudetto datato 1976, il primo del dopo strage di Superga. Radice è deceduto oggi all’età di 83 anni. Da calciatore giocò con il Milan, difensore roccioso da oltre 70 presenze in rossonero. ...

Gianluigi Ramponi - morto imprenditore precipitato da tetto/ Ultime notizie : troppo gravi le ferite riportate - IlSussidiario.net : Tragedia a Mornico al Serio, in provincia di Bergamo: è morto l'imprenditore precipitato sabato da tetto del suo capannone, troppo gravi le ferite riportate

Di Martedì - Mario Calabresi ridicolizza Luigi Di Maio : 'Avete querelato mio padre che è morto' : Duello in diretta tv tra il vicepremier e ministro del lavoro, Luigi Di Maio , e il direttore di la Repubblica Mario Calabresi . Di Maio ha portato a DiMartedì su La7 le fotocopie di alcune pagine del ...

morto Luigi Rossi di Montelera - fu industrale e deputato : Lutto nel mondo dell'imprenditoria. È morto per un malore, durante una battuta di caccia in Val d'Aosta, Luigi Rossi di Montelera, 72 anni, dirigente d'azienda, industriale, politico ed esponente della nobile ...

È morto Luigi Rossi di Montelera - fatale un malore durante una battuta di caccia : Il mondo dell'imprenditoria piange Luigi Rossi di Montelera, 72 anni, esponente della nobile famiglia piemontese della Martini&Rossi, l'azienda in cui ha mosso i primi passi di una lunga e brillante carriera. Dirigente d'azienda, industriale, politico, si è sentito male durante una battuta di caccia in Val di Rhemes, in Valle d'Aosta. A dare l'allarme è stata la guardia del corpo, da un vicino rifugio, ma il trasporto in ...

E' morto il nobile piemontese Luigi Rossi di Montelera - 45 anni fa venne rapito dai corleonesi : Figlio del conte Napoleone Rossi di Montelera e della contessa Niccoletta Piccolini, dopo la laurea in Giurisprudenza, a Torino, esordì nel mondo del lavoro nell'azienda di famiglia, la Martini&Rossi,...

