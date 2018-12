E' morto Gigi Radice | l' allenatore che riportò il Torino allo scudetto

ilfoglio

: #UltimOra È morto Gigi Radice, aveva 83 anni Ha vinto l'ultimo scudetto del Torino nel 1976 #SkySport - SkySport : #UltimOra È morto Gigi Radice, aveva 83 anni Ha vinto l'ultimo scudetto del Torino nel 1976 #SkySport - Toro_News : Grave lutto nel mondo Toro: è morto Gigi Radice - RaiNews : Calcio, è morto Gigi Radice. Aveva 83 anni. Giocatore e poi allenatore, guidò il Torino allo scudetto del 1976.… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Nereo Rocco diceva di lui che aveva "l'intelligenza giusta per poter leggere il campo come fosse un libro". Diceva anche che aveva "pure la curiosità e il carattere giusto per poter insegnare il calcio". Faceva ancora il calciatore, terzino sinistro, quando il Paron disse questo. Lo stava allenando