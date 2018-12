È morto Gigi Radice | con lui il Torino vinse l’ultimo scudetto

caffeinamagazine

: #UltimOra È morto Gigi Radice, aveva 83 anni Ha vinto l'ultimo scudetto del Torino nel 1976 #SkySport - SkySport : #UltimOra È morto Gigi Radice, aveva 83 anni Ha vinto l'ultimo scudetto del Torino nel 1976 #SkySport - RaiNews : Calcio, è morto Gigi Radice. Aveva 83 anni. Giocatore e poi allenatore, guidò il Torino allo scudetto del 1976.… - Toro_News : Grave lutto nel mondo Toro: è morto Gigi Radice -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento, all’età di 83 anni, Luigi. Una carriera legata ai colori del Milan e a quelli del, prima da giocatore e poi da tecnico. Prima giocatore, 10 anni al Milan col quale-fra i tanti trofei- la Coppa campioni nel ’63. Poi allenatore per 30 anni fino al 1997. Ha allenato grandi squadre come, Inter, Milan, Fiorentina, Roma, Bologna e ha vinto uno storicocol meraviglioso Toro nel 1976, capace di incantare col suo calcio totale.Soltanto due settimane fa alcuni campioni d’Italia del1976 si sono riuniti per la presentazione di ‘. Il calciatore, l’allenatore, l’uomo dagli occhi di ghiaccio’, il libro che racconta la sua storia scritto da Francesco Bramardo e Gino Strippoli. “Il mantra era ‘noi non siamo qui per prendere in giro la gente ma dobbiamo ...