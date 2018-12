E luce fu (nell'arte contemporanea) : La Light art, che esplode a metà del XX secolo e che oggi è diventata grande. L'arte digitale, le installazioni video. La potenza creativa della luce è ormai parte integrante dell'arte contemporanea. Dal 7 al 15 dicembre il Macro Asilo di Roma ospita la seconda edizione di Fotonica, un festival grat

Chanel dice addio alle pelli esotiche : nelle prossime collezioni niente più coccodrillo - serpente e lucertola : ... ma andando a sviluppare tessuti e pelli dallo scarto di altre industrie , come quella alimentare, appunto, o, ancora meglio, di quella della moda in un'ottica di economia circolare. Tanto più che la ...

Viaggio nell'Ade : racconti di luce sull'Ipogeo del Cerbero : ... Studio Glowarp Visite: 26 Articoli correlati: Contributo fitto casa anno 2016 Natale In…Archeologia 2018: vivi l'emozione… Pasquale Di Fazio sulla crisi politica che… Viandante 2018, ...

Sampdoria - caos nelle ultime ore : l’importante precisazione del club blucerchiato : “Ribadendo la fiducia nel lavoro della Magistratura e la serena convinzione di chiarire ogni addebito nelle sedi competenti, l’U.C. Sampdoria avverte il dovere di comunicare brevi e significative precisazioni per replicare ad alcune ricostruzioni mediatiche distorte, che non raccontano il reale valore della Società, del suo operato e che ne danneggiano gravemente l’immagine. • Dopo l’acquisizione nel giugno 2014 la Società, durante ...

Misurata per la prima volta tutta la luce emessa dalle stelle nell'Universo : Grazie ai dati del telescopio Fermi, alcuni astrofisici sono riusciti per la prima volta a misurare la quantità di luce emessa dalle stelle nell'Universo

Misurata per la prima volta tutta la luce emessa dalle stelle nell’Universo : Riuscire a misurare tutta la quantità di luce emessa dalle stelle durante l’interna storia del nostro Universo. A tentare questa impresa, a dir poco ardua, sono stati gli astrofisici della Clemson University, che sulle pagine di Science raccontano come per la prima volta siano riusciti a quantificare tutta la luce stellare mai prodotta nell’Universo, che precisiamo ha circa 13 miliardi di anni e sarebbe cosparso da almeno un ...

Astrofisica : Fermi fa il censimento della luce prodotta nell’universo visibile : 4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, ovvero 4 seguito da 84 zeri. Questo numero letteralmente “astronomico”, che rappresenta la somma di tutti i fotoni emessi finora dalle stelle nell’universo fin quasi dall’inizio della sua storia, è stato stimato per la prima volta da un team internazionale di scienziati grazie ai dati raccolti in oltre 9 anni dal Large Area Telescope di Fermi, missione ...

Lorys - il papà nell’anniversario della morte : “Piccola stella - ora brilli della luce più bella” : Nel quarto anniversario della morte del piccolo Lorys, papà Davide sceglie di ricordare il suo bambino con una funzione religiosa privata. E al suo Lorys dedica parole struggenti: "Tu, piccola stella luminosa in mezzo a miliardi di stelle, brilli della luce più bella. Il tuo papà". La messa si celebrerà a Santa Croce Camerina, dove quattro anni fa andò in scena il delitto.Continua a leggere

Astronomia : nuova luce sulla forza che tiene gli anelli “incollati” ai loro corpi celesti - senza essere dispersi nello spazio : Saturno e gli altri giganti gassosi non sono gli unici corpi celesti avvolti da anelli: queste eleganti strutture cosmiche si trovano anche attorno a oggetti più piccoli. Alcuni tra gli esempi più famosi sono l’asteroide Chariklo e il pianeta nano Haumea, che ospitano appunto strutture ad anelli scoperte rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Ora – riporta Global Science – un nuovo studio coordinato dall’Osservatorio di Parigi getta ...

Toninelli intervistato dai bambini “Alla lavagna” - bufera sulla Rai : “Nemmeno l’Istituto luce” : Anche dopo la messa in onda della puntata di Alla Lavagna con il ministro Danilo Toninelli, la Rai finisce nella bufera: "Anche dopo la messa in onda della puntata con Toninelli, sul Web numerosi utenti hanno protestato contro la Rai: "Una classe piena di bambini, i sorrisi plastificati, le telecamere, le domande già preparate, alla lavagna il ministro dell'interno a parlare di sovranismo o il ministro delle infrastrutture a parlare di non so ...

Ceferin chiude alla Superlega 'Non vedrà mai la luce'. Agnelli 'Juve mai coinvolta' : ROMA - 'La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce'. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza ...

Rugby in testa in C2 - spezzini in luce nella Selezione Liguria : La Spezia - Le aquile mantengono il primato in classifica con la soddisfazione di essere, per il momento, l'unica formazione imbattuta del girone 2 della serie C2 ligure piemontese con ben tre ...

Party tecno e giochi di luce nella hall del Maxxi in via Guido Reni : Cerchi di luce che pendono dal soffitto come altalene, disegni geometrici che fluttuano negli spazi e pioggia di flash e vip. La musica accende il Party pensato in chiave tecnologica nell'hall del ...

Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà : Claudio Amendola tra luce e buio nella nuova fiction di Rai1 : Ufficiale la data di messa in onda di Nero a Metà, la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola che andrà in onda nel prime time al lunedì sera prendendo il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continua con successo il lunedì "crime" della rete ammiraglia Rai che riporterà in tv Claudio Amendola "con un personaggio carico di umanità e di umorismo" ovvero l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Secondo quanto rivela la sinossi della serie ...