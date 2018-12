'Christmas Time' a Mirabilandia : Il divertimento è garantito per grandi e piccini con i buoni sentimenti, la magia, gli sketch e la comicità di questi spettacoli unici e travolgenti! Per rivivere l'esperienza di uno dei libri per ...

'Christmas Time' a Mirabilandia : Il divertimento è garantito per grandi e piccini con i buoni sentimenti, la magia, gli sketch e la comicità di questi spettacoli unici e travolgenti! Per rivivere l'esperienza di uno dei libri per ...

È 'Christmas Time' a Mirabilandia : Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "It’s Christmas Time a Mirabilandia!". Dall’8 dicembre il parco si vestirà a festa con luci scintillanti, addobbi da favola e abeti innevati, per un’atmosfera natalizia che anche quest’anno invaderà il parco divertimenti ravennate. A partire dal weekend dell’Immacolata, Mi

Natale : Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia (3) : (AdnKronos) - Per l’ultimo Friday Night Live del 2018, all’Hard Rock Cafe di Venezia la consolle diventa incandescente. Venerdì 21 Dicembre, alle ore 21.30, in occasione dell’appuntamento in musica del Cafe di Bacino Orseolo potenziato dall’esplosiva collaborazione con Home Festival di Treviso, l’Ha

Natale : Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia (2) : (AdnKronos) - A concludere la cena o il pranzo un dessert a scelta tra: lo speciale Brownie reinterpretato per le festività, il Christmas Pudding Cheesecake o il panettone/pandoro della tradizione italiana. Il tutto potrà essere accompagnato da 1 soda (a scelta tra pepsi, pepsi max , 7up, schweppes

Natale : Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia : Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Sta per arrivare il Natale e Hard Rock Cafe Venezia si veste a festa per tutti i Rockers, turisti e Veneziani, bambini e famiglie, che intendano trascorrere il periodo delle festività natalizie in Laguna, a pochi passi da piazza San Marco. Per tutto il mese di dicembre

Brugherio - è 'Christmas Time' : ecco gli eventi del periodo natalizio : ... con tanto di sfera gonfiabile natalizia quale punto di incontro fisso, mentre il salone del San Giuseppe sarà la location per un susseguirsi di spettacoli, film, concerti a tema. Tutti i quartieri ...

A Mirabilandia è "Christmas Time" : A partire dall'8 dicembre torna a Mirabilandia l'evento 'Christmas Time', durante il quale il parco si vestirà a festa con luci, addobbi, attrazioni e nuovi spettacoli in occasione del Natale. L'evento proseguirà fino al 6 gennaio e il parco sarà aperto dalle 11 alle 18 nelle giornate 8, 9, 16 e 23 dicembre, e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio. ...