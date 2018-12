alessandrianews

: #alessandria Droga, estorsione e affari: così la malavita agisce nel novese - AlessandriaNews : #alessandria Droga, estorsione e affari: così la malavita agisce nel novese - StampaAlessandr : Estorsione e spaccio di droga: arrestato da carabinieri e Finanza un ristoratore di Novi Ligure… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) CRONACA - Conti correnti in cinque diverse banche, quote societarie in due attività in cui Domenico Dattola, conosciuto come Mimmo , nella foto, , non figurava mai come socio ma erano intestate a ...