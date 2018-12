Doctor Who 12 con Jodie Whittaker ci sarà | e il resto del cast? Anticipazioni nuova

Doctor Who - la classifica dei nostri Dottori preferiti : 1. Il Decimo Dottore (David Tennant, 2005-2010)2. Il Quarto Dottore (Tom Baker, 1974-1981)3. Il Nono Dottore (Cristopher Eccleston, 2005)4. Il Primo Dottore (William Hartnell, 1963-1966)5. Il Dodicesimo Dottore (Peter Capaldi, 2014-2017)Il 23 novembre 1963 debuttava serie di fantascienza più longeva di sempre, la britannica Doctor Who. L’alieno del pianeta Gallifrey, patria dei Signori del Tempo, che vagava nel tempo e nello spazio con ...

Ufficiale l’episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019 - un’ora per celebrare il successo di Jodie Whittaker : Ora è finalmente Ufficiale la programmazione di un episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019. Dopo diverse speculazioni sul potenziale episodio natalizio, nel rispetto della tradizione degli ultimi anni che ha portato ottimi ascolti a BBC America nel giorno di Natale, la rete ha ufficializzato la scelta di realizzare e trasmettere un episodio della durata di un'ora il primo giorno dell'anno. A scrivere lo speciale per Capodanno è stato lo ...

Doctor Who - quest’anno potrebbe non esserci lo speciale di Natale : Fin da quanto la serie storica della Bbc Doctor Who è stata riesumata nel 2005 si è imposta una tradizione ormai consolidatissima, soprattutto fra i fan: quella cioè di un episodio speciale di Natale trasmesso sulla prima rete britannica proprio il 25 dicembre di ogni anno, al di fuori delle stagioni canoniche. Con l’avvento del tredicesimo dottore interpretato da Jodie Whittaker, però, sembra che fra le tante novità introdotte nella ...

Doctor Who 11x05 : PTING! : Tu sei un medico, io sono il Dottore Dottore in medicina? Beh, medicina, scienza, ingegneria, zucchero filato, Lego, filosofia, musica, problemi, gente, speranza. Soprattutto speranza. Concentrandoci ...

Doctor Who - 11x04 "Arachnids in the UK" promo - clip e foto : I nuovi amici del Dottore sono finalmente a casa, ma qualcosa di strano sta per accadere.Qui sotto, tutto sulla nuova puntata: sinossi, foto, trailer e clip sottotitolatiNON HAI ANCORA LETTO LE RECENSIONI DEGLI EPISODI PRECEDENTI?CLICCA QUI VUOI SAPERNE DI PIU' SU PERSONAGGI E AMBIENTAZIONI DELL'INTERA STAGIONE E SULLE NOVITA' INTRODOTTE DA CHIBNALL? CLICCA QUIPer prima cosa leggiamo la sinossi dell'episodio.Titolo: Arachnids In The UK ...

Doctor Who - Chi è il Dottore? Recensione episodi 1-3 : Nuovo Dottore, nuovi amici, nuovi villains, nuove avventure! Tutto quello che è successo nelle prime tre puntate della nuova stagione di DOCTOR Who.Per la prima volta la mia serie preferita, che non sbagliava un colpo e che ho sempre amato alla follia nel bene e nel male, mi ha fatto venire dei seri dubbi. Non mi era mai capitato di non riuscire ad avere un'opinione definita su un episodio (o più di uno, in questo caso) e, di conseguenza, non ...

Doctor Who 11 in Italia da gennaio 2019 e in anteprima assoluta al Lucca Comics & Games 2018 a novembre : La prima assoluta di Doctor Who 11 in Italia si terrà al Lucca Comics & Games 2018, il più grande festival Italiano dedicato al fumetto, all'animazione, ai videogame e in generale all'immaginario fantasy, in attesa che parta la programmazione tv su Rai4 a gennaio 2019. L'edizione di quest'anno, in scena a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre, prevede un appuntamento speciale con l'intramontabile classico di fantascienza targato BBC: grazie ...

Ascolti di Doctor Who 11 da record - il pubblico femminile approva il Dottore di Jodie Whittaker : Un record gli Ascolti di Doctor Who 11. Il debutto di Jodie Whittaker come nuovo Dottore nella serie sci-fi ha conquistato, in totale, più pubblico rispetto al primo episodio in cui sono apparsi rispettivamente Peter Capaldi, Matt Smith e David Tennant. Nel particolare, secondo i media britannici e BBC One, la première dell'undicesima stagione è stato l'episodio più visto negli ultimi dieci anni della serie. The Woman Who Fell To Earth ha ...

Doctor Who - 11x01 "The Woman Who Fell to Earth" promo - clip e foto : Finalmente ci siamo: la premiere della stagione 11 va in onda questa sera! Scopriamo insieme il promo, le foto promozionali e la clip in esclusiva [SPOILER ALERT]E' finalmente giunto il momento che stavamo aspettando da mesi: Jodie Whittaker debutta stasera nei panni del tredicesimo Dottore! In onda su BBC1 in prima serata alle 18:45, per la prima volta di domenica. Andiamo subito a scoprire che cosa ci aspetta.. VUOI SAPERNE DI PIU' SU ...

Doctor Who - Che cosa sappiamo della nuova serie? : DOCTOR Who è tutto nuovo, completamente e totalmente.. Vediamo che cosa ci aspetta!Ormai non è più questione di giorni ma di ore! A breve potremo finalmente vedere il tredicesimo Dottore in azione, quindi è il momento di raggruppare tutte le informazioni rilasciate negli ultimi mesi e di fare un ripasso prima del grande inizio.Ecco qui il trailer della nuova stagione sottotitolato in italiano Come tutti sappiamo, l'era moffettiana è giunta al ...