Diletta Capobianco | orfana di femminicidio | perché lo Stato non deve lasciarci

(Di venerdì 7 dicembre 2018)non se ne capacita. "Di fronte a certe notizie resto sempre esterrefatta", dice, commentando la bocciatura in Commissione Bilancio dell'emendamento alla manovra economica presentato dalla vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, per stanziare, in un fondo dedicato, dieci milioni di euro a supporto delle famiglie che si prendono cura degli orfani di. Anche lei,, è un'di. Sua mamma è stata ammazzata a Cesena il 31 maggio 2012, lei aveva 14 anni, suo fratello Christian ne avrebbe compiuti sette qualche mese dopo. Si chiamava Sabrina Blotti, uccisa da Gaetano Delle Foglie, uno stalker che si era invaghito di lei, al quale aveva cercato in molti modi di sfuggire e che aveva denunciato, invano.oggi di anni ne ha venti, studia alla facoltà di informazione, media e pubblicità ...