Diffamò la Lega anti vivisezione | il Tribunale di Rimini condanna giornalista

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 novembre : Gasparri Diffamò Saviano : Lega - FI e Pd lo salvano con l’immunità : Lo scudo Gasparri-Saviano: Lega, forzisti e Pd salvano il senatore La Giunta per le immunità del Senato non autorizza il tribunale a decidere sulla diffamazione dello scrittore di Ilaria Proietti La banda del buco di Marco Travaglio Dopo aver sorseggiato i fiumi d’inchiostro versati dai giornaloni sull’oceanica manifestazione Sì Tav di sabato a Torino, che ha visto sfilare nientepopodimenoché un torinese su 35 o un piemontese su 177, una ...