Diamo voce ai migliori giovani innovatori italiani | intervista a Gabriele

Roma - corteo contro il razzismo. Applausi per Mimmo Lucano : “Siamo minoranza - ma non perDiamo la voce” : Applausi e cori “Mimmo siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico Lucano, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, al corteo nazionale contro il razzismo e decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha detto Lucano dietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo ...