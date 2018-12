Di Maio | ' Tria sta facendo un grande lavoro | resta al Mef'

Di Maio : "Tria deve restare" : Tria deve restare , squadra che vince non si cambia". Lo dice Luigi Di Maio a 'Radio 24', smentendo le voci "che attribuiscono ai Cinque Stelle la volontà di far dimettere il ministro dell'Economia". "La trattativa con la Ue la fanno Conte con Juncker e Tria con i suoi omologhi" sottolinea il vicepremier, ribadendo di avere "piena fiducia in tutti e due". Il riferimento alle voci è ...

Luigi Di Maio : "Giovanni Tria deve restare" : "Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell'Economia". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio ospite di Radio 24.Nella legge di bilancio, spiega Di Maio, "ci saranno novità sul costo del lavoro". E ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini-Tria - Governo al lavoro su modifiche : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in diversi incontri nella sede del Governo da prima di pranzo è stato visto uscire e non è ancora rientrato. In serata dopo le 18 è previsto un ...

Di Maio : da Conte lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - 'Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Salvini e Di Maio mettono Tria all’angolo : sarà il premier Conte a trattare con l’Ue : È Giuseppe Conte, e non il ministro dell’Economia Giovanni Tria, la persona che tratterà con l’Europa sui cambiamenti alla manovra e alle grandezze del quadro di finanza pubblica. È questo - spiegano autorevoli fonti dei due partiti della maggioranza giallo-verde - il senso politico profondo del certamente non banale comunicato, firmato congiuntame...

MANOVRA/ Ultime notizie - Conte e Tria vogliono deficit al 2.2% - Di Maio "Reddito e Quota 100 non slitteranno' - IlSussidiario.net : MANOVRA, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Manovra - vertice Juncker-Conte-Tria Di Maio : quota 100 solo l'inizio - obiettivo è quota 41 : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelle s tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker, con i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. 'La nostra porta resta aperta - ha detto Moscovici - sono ...

Manovra - vertice Juncker-Conte-Tria. Di Maio : «Reddito e quota 100 non si toccano» : La Manovra italiana e i paletti imposti dalla Ue saranno al centro dell'incontro di questa sera a Bruxelles tra il premeir Giuseppe Conte, accompagnato dal ministro dell'Economia,...

