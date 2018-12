Di Maio | il contratto di governo potrebbe cambiare nel 2021

Manovra - Di Maio : “Far dimettere Tria? Smentisco categoricamente. Modifiche al contratto - si può fare dopo il 2019” : Luigi Di Maio getta acqua sul fuoco. “ Smentisco categoricamente qualsiasi voce sulla volontà di far dimettere il ministro Tria. Ho visto che veniva attribuita addirittura al Movimento 5 stelle. Giovanni Tria sta facendo un grande lavoro e squadra che vince non si cambia: deve restare al ministero dell’Economia”, ha detto il vicepremier ospite di Radio 24 parlando dei retroscena apparsi su diversi quotidiani che raccontano delle ...

Ecotassa sulle auto - Castelli : «Il governo vuole tenerla - è nel contratto» Ma Salvini e Di Maio frenano : L' Ecotassa , divide. 'La volontà del governo è quella di tenerla . Sta nel contratto di governo ', ha detto il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli , parlando in commissione Bilancio della Camera della tassa sulle auto inquinanti. 'Le persone meno abbienti non sono colpite - ha chiarito - c'è stato un dibattito mediatico, ...

De Magistris tuona contro Di Maio : 'Sud venduto nel contratto con Lega' : ' Aprendo all'autonomia del Veneto a discapito di altre regioni, Luigi Di Maio ha venduto in qualche modo il Mezzogiorno, dove ha preso i voti, perché nel contratto con la Lega Nord, tra i vari punti ...

Videomessaggio di papà di Di Maio : 'Ho sbagliato - chiedo scusa a tutti e agli operai senza contratto' : Dopo una settimana di polemiche, Antonio Di Maio rompe il silenzio. In un video su Facebook, il papà del vicepremier Luigi Di Maio chiede scusa a tutti . 'Salve a tutti , Questa volta Facebook lo uso io ...

Il papà di Di Maio rompe il silenzio : 'Ho sbagliato - chiedo scusa a Luigi e agli operai che hanno lavorato senza contratto' : 'chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato, e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda ...