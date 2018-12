Di Maio | Dimissioni Tria? Smentisco categoricamente | squadra che vince non si

Manovra - Di Maio : ‘Dimissioni Tria? Smentisco - sta facendo un ottimo lavoro’. ‘Censis? Nel 2019 italiani meno arrabbiati’ : “Ho letto il rapporto del Censis che parla di italiani sempre più arrabbiati: hanno ragione, noi siamo i primi arrabbiati per quello che non si è fatto in questi anni e – se riusciamo a portare a casa entro dicembre la legge di bilancio, la legge anticorruzione e il decreto dignità, che è già stato realizzato e sta già stabilizzando in contratti dei precari – secondo me nel 2019 avremo meno ragioni per essere arrabbiati, ma ...

"Se avessero un po’ di onestà intellettuale - dovrebbero andare loro da Luigi Di Maio e presentare le dimissioni" : Sarà purga politica o epurazione. Ma qualcosa ai dissidenti cinque stelle (per ora solo in Senato) accadrà. Leggendo quel che dice il sottosegretario alla Pa, Mattia Fantinati, M5s, sul Corriere della sera, pochi dubbi restano."Se avessero un po' di onestà intellettuale, dovrebbero andare loro da Luigi Di Maio e presentare le dimissioni - dice al Corriere Fantinati -. E poi facciano le correnti che vogliono, come i vecchi ...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Condono - Martina chiede le dimissioni di Di Maio : “Spettacolo vergognoso - fanno sceneggiate” : Dopo il caos sul decreto fiscale, il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiede le dimissioni del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in seguito alle accuse lanciate ad una presunta "manina" che avrebbe modificato il testo: "Dal governo uno spettacolo vergognoso. Tutti contro tutti. Hanno voluto un super Condono per gli evasori e ora fanno sceneggiate".Continua a leggere

ALITALIA ALLO STATO - L’ANNUNCIO DI DI Maio/ Ultime notizie - tensioni con Tria : chieste di nuovo le dimissioni? : ALITALIA ALLO STATO, l'annuncio di Di MAIO. Ultime notizie, tensioni con Tria: chieste di nuovo le dimissioni? Il Movimento 5 Stelle vorrebbe Savona all'economia, ma Mattarella...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 09:21:00 GMT)

TWEET OMOFOBI DEL COLLABORATORE-AMICO DI DI Maio AL MISE/ Enrico Esposito nella bufera : Pd chiede dimissioni : Enrico Esposito, TWEET OMOFOBI del collaboratore di Di MAIO al MISE. Ultime notizie, Partito Democratico chiede le dimissioni, la replica: “Humor nero”(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:52:00 GMT)