Deputato M5s Dall' Osso passa a gruppo FI

Matteo Dall'Osso - eletto Deputato con M5s - passa a Forza Italia : "Il Movimento umilia noi disabili" : Matteo Dall'Osso, deputato eletto alle ultime elezioni con il Movimento 5 stelle, passa nelle file di Forza Italia. Il motivo? La bocciatura dei suoi emendamenti sui disabili. Anche Dall'Osso è disabile. L'annuncio in un'intervista su il Giornale.Dall'Osso afferma:Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male.Il neo-deputato forzista spiega le cause del suo addio ai 5 stelle:Mi era ...

Un euroDeputato del M5S ha chiesto di abbassare il prezzo del caffè servito alla Commissione Europea : Ignazio Corrao, parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle, sostiene di aver presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione Europea per «abbassare i prezzi di cibo e bevande utilizzati dai catering» all’interno delle istituzione europee. Una bottiglietta d’acqua, ad esempio, costa più di 2,10

M5s e Lega - il gossip bomba alla Camera : Deputato e deputata beccati insieme in bagno - terremoto a luci rosse : 'Tanto più che non si parlava di politica, anzi non si parlava proprio', conclude sibillina la Liuzzo.

Ecomafie - il Deputato M5s Stefano Vignaroli eletto presidente della commissione : Il deputato M5s Stefano Vignaroli è stato eletto da Lega e M5s come presidente della commissione Ecomafie. Nella scorsa legislatura aveva svolto il ruolo di vicepresidente ed era stato tra i sostenitori della legge sui Reati ambientali approvata dal Parlamento. “Sia per l’esperienza politica sia per la sua storia personale di attivista e difensore dell’ambiente è la persona giusta a ricoprire il ruolo di presidente”, hanno detto in ...

Laurea sparita - l'euroDeputato M5s Valli si autosospende : Lo annuncia su Facebook l'europarlamentare M5S Marco Valli, al centro di un'inchiesta del Sole24ore online che ieri aveva denunciato la sparizione dal curriculum della Laurea in Economia aziendale ...

M5S - l'euroDeputato Marco Valli rischia l'espulsione dal movimento per il suo "curriculum fantasma" : Rischierebbe l'espulsione dal partito, se la notizia del suo "curriculum fantasma" fosse verificata. Perché il nome di Marco Valli, europarlamentare del movimento 5 Stelle, eletto nel 2014 all'Europarlamento, secondo un'inchiesta pubblicata ieri dal Sole 24 Ore, sarebbe tra quelli che, una volta eletti, avrebbe preferito raccontare poco di sé, della sua vita privata. E, soprattutto, della sua laurea, che aveva dichiarato di aver conseguito alla ...

M5s - dubbi sulla laurea e il curriculum sparito dal web : euroDeputato Valli a rischio espulsione : Ha dichiarato di essersi laureato all’università Bocconi di Milano in economia aziendale. Per il Sole 24 ore, però, quella laurea sarebbe falsa. E adesso l’eurodeputato Marco Valli rischia l’espulsione dal M5s. A dirlo all’agenzia Adnkronos sono fonti pentastellate che raccontano come sulla sua posizione è stata fatta richiesta di intervento al collegio dei probiviri, l’organo disciplinare del Movimento chiamato a ...

Insulti a Mattarella - Vittorio Di Battista verso processo/ Cosa rischia il padre dell'ex Deputato M5s : Insulti a Mattarella, Vittorio Di Battista verso processo: Cosa rischia il padre dell'ex deputato M5s. Le indagini sono state chiuse: presto riceverà la notifica(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:11:00 GMT)

M5s - sessuologa Spina : “Reddito di cittadinanza? Ha ragione il Deputato Baroni - si farà più sesso. Osservazione pertinente” : “Personalmente non credo molto nel reddito di cittadinanza così come viene proposto, però ma l’espressione colorita del deputato M5s, Massimo Baroni, apre una parentesi ampia e tocca una nota dolente: quella della crisi economica che incide, spesso anche pesantemente, sulla sessualità di coppia e del singolo“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Sesso e decesso”, su Radio Cusano Campus, dalla sessuologa ...