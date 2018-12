De Gaulle e il ' 68 | quando Macron non era ancora nato

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Nel 1968 Emmanuelnon era. In quell'anno (cinquant'anni or sono) nel corso di tutto il mese di maggio (o non oltre) Parigi fu teatro di violenti scontri tra le forze dell'ordine e gli studenti (in un secondo momento anche gli operai) che determinarono una crisi profonda del regime gollista (Charles Deera presidente della V Repubblica dal 1958 e George Pompidou era il suo primo ministro).Non mi sembra il caso di fare confronti tra quella vicenda – che è passata alla storia come il "maggio francese" – caratterizzata dall'esplodere di una protesta giovanile diffusa in tutto il mondo e l'esperienza dei gilet jaune che sembra essere un movimento trasversale di ceti medi che rivendicano dallo Stato quelle rendite di posizione messe in difficoltà dalla globalizzazione dell'economia. Se c'è un tratto comune, lo si trova nella ...