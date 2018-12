Danni da maltempo | abbattuto l’1 | 5% dei boschi altoatesini

Maltempo : assessore Marcato - da Regione Veneto 10 mln euro per Danni a imprese (2) : (AdnKronos) - “L’intervento - ribadisce l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, presentatore dell’emendamento - rappresenta una prima, importante risposta del Consiglio e della Giunta alle necessità delle imprese danneggiate dal Maltempo e prevede la possibilità, in accoglimen

Maltempo : assessore Marcato - da Regione Veneto 10 mln euro per Danni a imprese : Venezia, 5 dic. (AdnKronos) - È stato approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale un emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale 2019 che offre una importante risposta della Regione alle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno recentemente devasta

Maltempo : prorogato al 12 Dicembre il termine per segnalare i Danni : “Andando incontro a una istanza delle associazioni di categoria, abbiamo deciso di prorogare al 12 Dicembre i termini per la segnalazione dei danni provocati dal Maltempo di fine ottobre. Le imprese danneggiate, anche agricole, del comparto pesca e acquacoltura, e i soggetti privati potranno quindi fruire di qualche giorno in piu’ per compilare il modello AE, scaricabile dal sito di Regione Liguria, nella sezione Protezione ...

Maltempo : nel Salento gravi Danni anche alle spiagge : Le ripetute ondate di Maltempo che nei giorni scorsi si sono abbattute sul Salento non hanno risparmiato le spiagge colpite da fenomeno dell’erosione costiera. La situazione piu’ preoccupante riguarda circa sette chilometri di litorale sabbioso nel comune di Ugento “dove le forti mareggiate hanno completamente cancellato gli arenili spazzando via anche le dune e la vegetazione spontanea”, spiega all’Agi Mauro Della ...

Maltempo Liguria - Toti : “Stiamo chiudendo la conta dei Danni” : “Stiamo chiudendo la computa dei danni provocati dal Maltempo in Liguria, dopodiché il Governo farà le verifiche, la Protezione civile è qui in Regione a fare le stime di quanto accaduto”. Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova a margine di un convegno. “Con un provvedimento del Governo dovrebbero arrivare i 200 milioni promessi dal premier Conte direttamente alle Regioni, poi c’è un ...

Maltempo : donazione per i Danni alla scuola di Corleone : La scuola media dell’istituto comprensivo “Giuseppe Vasi”, devastata dal nubifragio del 3 novembre e ancora chiusa per i danni subiti, sara’ ristrutturata grazie a una donazione di Alleanza Assicurazioni che si e’ offerta di riacquistare l’arredo danneggiato. In arrivo 44 banchi, 88 sedie, 4 armadi e quattro cattedre. La notizia e’ stata data nel corso dell’insediamento del nuovo sindaco ...

Maltempo - Danni nel Cosentino : Coldiretti lancia “regala una pecora” : “La rottura degli argini del fiume Crati, nel Cosentino, e la sua esondazione che ha colpito centinaia di ettari di agrumeti pregiati in piena raccolta, la morte di interi greggi di pecore e ancora decine di sfollati e danni alle abitazioni delle famiglie rurali rappresenta un ulteriore e preciso segnale che deve andare decisamente verso immediate misure di prevenzione non piu’ rinviabili”. La Coldiretti Calabria in una ...

Maltempo Puglia : la Regione chiederà lo stato di calamità per i Danni in Salento : In Puglia prosegue la conta dei danni provocati dal Maltempo e dalla tromba d’aria abbattutasi in Salento. La Regione sosterrà il ripristino dei beni pubblici compromessi, tra cui la chiesa di San Nicola, a Tricase Porto, e il santuario dell’Assunta, a Marina Serra. Il capo di gabinetto della Regione, Claudio Stefanazzi, ha spiegato che appena si sarà conclusa la conta dei danni, si procederà con la dichiarazione dello stato di ...

Maltempo - la regione Puglia : “Emergenza gestita bene - ora bisogna censire i Danni” : ”Ho l’impressione, anche sentendo la Protezione civile e i Vigili del Fuoco che la fase emergenziale sia stata gestita in maniera più che efficace, con una macchina straordinaria”. Lo ha detto il capo di Gabinetto della regione Puglia Claudio Stefanazzi a conclusione del sopralluogo a Tricase, Tiggiano, Corsano e Patù, in provincia di Lecce, l’area più colpita il 25 novembre scorso, insieme a Marina Serra, dalla tromba ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi Danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...

Maltempo Palermo : forti raffiche di vento - alberi crollati e Danni : L’area di Palermo e provincia sferzata da forti raffiche di vento: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per crolli di alberi e rami, di cartelloni pubblicitari, per tettoie pericolanti. A Palermo si è verificato il distacco di una tettoia di un edificio in via Sferracavallo. Al Velodromo “Paolo Borsellino” in viale dell’Olimpo si sono distaccate parti delle coperture per le forti raffiche. L'articolo Maltempo ...

Danni per forte maltempo in Puglia : tromba d'aria devasta il litorale : Il forte maltempo che si è abbattuto in Puglia ha lasciato ingenti Danni. Ieri una tromba d'aria ha devastato oltre 20 km di litorale. Ingenti Danni.

Maltempo Calabria : trombe d’aria e Danni - “l’economia di Crotone è in ginocchio” : “L’ennesimo evento meteorologico che ieri ha colpito la citta’ di Crotone rischia di mettere definitivamente in ginocchio la gia’ gracile struttura produttiva della città“: lo spiega in una nota la Fiom-Cgil calabrese, riferendosi alla tromba d’aria che ieri ha investito la città provocando danni ed il ferimento di una persona. Il Maltempo “ha abbattuto tutta la sua virulenza provocando danni ingenti ad ...

La voragine sulla Pontina e i Danni del maltempo al centro sud : Continuano le ricerche di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni, disperso a?San Vito di San Felice Circeo, in provincia di Latina, dopo che la sua auto è finita nella voragine che si è aperta improvvisamente ieri lungo la Pontina. L'auto, travolta da acqua e fango, è stata recuperata dai vigili