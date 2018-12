Daniele Bossari | “Una notte di luna piena durante un rituale a Bali sono stato sollevato

Daniele Bossari fa una drammatica confessione sul Grande Fratello Vip : Daniele Bossari un anno dopo il GF Vip: “Trovavo conforto nella bottiglia” Ha rotto il silenzio un anno dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip Daniele Bossari, raccontandosi in un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTv, prima del debutto del suo Chi ha paura del buio? Un’intervista con la quale Daniele Bossari ha fatto una triste confessione sul GF Vip, svelando che il reality lo ha letteralmente ...

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (video) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...

Filippa Lagerback : "Con Daniele Bossari siamo stati all'inferno insieme" : Filippa Lagerback , oggi felicemente sposata con Daniele Bossari , ha rilasciato una toccante intervista al Magazine di Pomeriggio 5 : la co-conduttrice di Che Tempo Che Fa ha raccontato della sua ...

L’Isola dei Famosi - addio a Mara Venier e Daniele Bossari. Tra i possibili naufraghi Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez (ma Belen non vuole) : Nei primi mesi del 2019 su Canale 5 tornerà in onda L’Isola dei Famosi, dopo le polemiche che hanno accompagnato il reality lo scorso anno. Alla conduzione la confermatissima Alessia Marcuzzi ma con una squadra da rifare. Non ci sarà infatti Mara Venier, impegnata con Domenica In, e nemmeno Daniele Bossari alle prese con un nuovo progetto su Italia 1. Al loro posto, stando a quanto anticipato dal settimanale Oggi, potrebbe arrivare Alba ...

Daniele Bossari - la resurrezione a Mediaset : dopo il Grande Fratello Vip diventa l'anti-Alberto Angela : Sarà Daniele Bossari l'anti- Alberto Angela di Mediaset ? A Cologno Monzese ci contano molto e sono pronti a lanciare il nuovo programma del vincitore del Grande Fratello Vip 2 , Chi ha paura del buio?...

Filippa Lagerback svela : “Daniele Bossari è cambiato dopo le nozze” : Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono sposati ormai da sei mesi, dopo le nozze da favola celebrate a Varese. Lo scorso giugno la coppia si è giurata amore eterno nella romantica cornice di Villa Ponti, alla presenza di moltissimi amici vip e della figlia Stella, frutto della loro unione. La proposta di matrimonio era arrivata qualche mese prima durante il Grande Fratello Vip quando Daniele Bossari, dopo aver svelato i suoi problemi con ...

Chi ha paura del buio? Daniele Bossari torna con un nuovo programma su Italia 1 : nuovo impegno in tv per il vincitore del Grande Fratello Vip 2: Daniele Bossari. Sarà alla conduzione di un nuovo programma intitolato: Chi ha paura Del buio? Vediamo tutte le anticipazioni e le informazioni circa questo nuovo programma di Italia 1. Daniele Bossari, Chi ha paura del Buio su Italia 1 Daniele Bossari entro la fine dell’anno condurrà su Italia 1 Chi ha paura del buio. Si tratta di un nuovo show a metà tra divulgazione e ...

Daniele Bossari su Italia1 : come sarà Chi ha paura del buio? : Chi ha paura del buio? sarà il nuovo programma condotto da Daniele Bossari Nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi uno dei grandi protagonisti è stato senza ombra di dubbio l’opinionista Daniele Bossari. Difatti quest’ultimo, dopo aver vinto la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è approdato nel reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi in questo ruolo al fianco di Mara Venier. Tuttavia, dopo questa esperienza ...